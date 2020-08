BIZAR. Frans restaurant pakt uit met 257 kazen-pizza

Kaaslovers, opgelet. Ben jij altijd die persoon die op restaurant de 4 kazen-pizza bestelt? Kan een gerecht voor jou sowieso niet kazig genoeg zijn? Ben je verzot op een kaasplank als dessert en geef je de voorkeur aan een stukje dat uren in de wind stinkt? Dan vertrek je maar beter richting de Franse stad Lyon.

Pizzarestaurant Deliss’ Pizza in Lyon heeft namelijk een nieuw record gevestigd. De pizzeria van Benoît Bruel ontwikkelde een exemplaar met maar liefst 257 verschillende kazen – honderd meer dan de vorige meest kaasbeladen pizza. Het restaurant sloeg daarvoor voor maar liefst 1000 euro aan kaas in en hoewel ze eerst hadden besloten om zich te beperken tot 254 soorten, besloten ze op het laatste nippertje om er nog drie aan toe te voegen. Het gerecht weegt niet minder dan 1 kilogram en hoewel het in de eerste plaats bedoeld is om het team van Guinness Book te overtuigen, zullen nog dertig andere gegadigden de kans krijgen om het te proeven. De uitbater benadrukt wel dat het niet de bedoeling is om de hele pizza in je eentje naar binnen te spelen: het is het ideale gerecht om tijdens het aperitieven te delen met je vrienden. Smakelijk!