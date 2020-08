Zes op de tien Belgische ouders eten samen met gezin op vast tijdstip

Belgische ouders hebben in de afgelopen vakantieperiode structuur en houvast gevonden aan… de keukentafel! Dat bevestigt onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh. Het moment rond etenstijd is voor vele ouders, in de vakantieperiode maar ook in dit ‘nieuwe normaal’, een manier om routine te behouden binnen het huishouden. Een vast etensuur, eettafel en samen eten zijn belangrijke rituelen die zowel voor ouders als voor kinderen structuur brengen.

Er zijn nog zekerheden in het leven. Uit onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh blijkt dat Belgische ouders, in zowel de afgelopen chaotische lockdownperiode als doorheen een volle zomervakantie met geplande (bubbel)afspraakjes, blijven vasthouden aan vaste eetmomenten met het gezin. Die consistentie in de dagindeling geeft – al dan niet thuiswerkende – ouders houvast doorheen het jaar. Eetmomenten vervullen een belangrijke rol binnen een gezin, beaamt ook Nina Mouton, gezinstherapeute en auteur van bestseller ‘Mild Ouderschap’.

Gouden regel

Een consistent etensuur, samen eten en de plek waar we eten zijn terugkerende gewoonten voor de doorsnee Belg. Meer dan de helft (60%) van de respondenten vindt een vast tijdstip tijdens de schoolperiode belangrijk en maar liefst 90% geeft aan te eten aan de keukentafel gedurende het schooljaar.

Tijdens de vakantieperiode mag het er doorgaans wat losser aan toe gaan maar de structuur blijft: eten op een vast tijdstip (50%) aan de keukentafel (70%) bleef ook gewoon in de zomer van 2020 de norm. De grootste tendens en gouden regel aan de Belgische keukentafels? 75% van de ouders eet minstens vijf keer per week samen, zowel in de schoolvakantie als doorheen het schooljaar.

Moment van verbinding

“Eetmomenten zijn er om de dag op te breken. Op momenten van weinig houvast kunnen ze net structuur bieden binnen het gezin”, stelt Nina Mouton, klinisch psychologe en auteur van het boek Mild ouderschap. “Voor veel gezinnen vallen die traditioneel op eenzelfde tijdstip en vervullen die een belangrijke rol: het is een moment van verbinding, even tot rust komen, de dag bespreken en gewoon samen zijn. Dat terugkerend moment biedt houvast en staat ons toe om in dialoog te gaan.”

Mild ouderschap

Toch gaat het afsluiten van de zomervakantie voor vele ouders gepaard met de wens om nog méér routine terug in de dag te brengen. Meer dan één derde geeft toe dat er doorheen de vakantieperiode minder tijd wordt geïnvesteerd in het plannen van maaltijden. Bij het aanbreken van het schooljaar gaan we opnieuw op zoek naar die regelmaat: 22% van de Belgische ouders wil dan weer vroeger en gezonder gaan eten. Dat bevestigen ook cijfers van HelloFresh: in de eerste week van september 2019 steeg de vraag naar maaltijdboxen met maar liefst 58% vergeleken met de voorafgaande week. We grijpen terug naar dat wat we kennen, meer gemak en comfort wanneer het schooljaar weer start.

“Dat je opnieuw een structuur gaat zoeken bij het aanbreken van het nieuwe schooljaar is niet onlogisch. De grootste valkuil, echter, is dat we te halsstarrig willen vasthouden aan die structuur: voor sommige gezinnen werkt een strikte routine nu eenmaal niet. Ook dat is mild ouderschap: hol niet achter een routine die niet bij jullie gezin past. Wees dus mild voor jezelf en durf te structuur te doorbreken wanneer de situatie dat vraagt, ook dat kan binnen jullie gezin voor rust zorgen”, vult Nina aan.

Andere fun facts uit het onderzoek van HelloFresh

• Sinds de lockdown van kracht ging, roeren kinderen vaker mee in de potten dan voorheen (12% vs 9%).

• Slechts 4% van de Belgische ouders geeft aan tijdens eetmomenten met het gezin voor de tv te kruipen. Bij onze Noorderburen is dat iets meer gangbaar: daar kruipt 11% voor de buis.

• Tijdens een vakantieperiode mogen kinderen vaker hun zegje doen: 45% mag mee bepalen wat er op tafel komt te staan.

• Bijna de helft (48%) van de Belgische ouders vindt het een uitdaging om dagelijks het avondmenu te verzinnen.

• 17% van de Belgische ouders ziet ertegenop om avondeten klaar te maken.