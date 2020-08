Welke rol zullen de Belgen spelen in de Tour de France?

In Nice staan zaterdag zeventien en mogelijk zelfs achttien landgenoten aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat zijn er respectievelijk vier of drie minder dan vorig jaar in Brussel. Enkele renners mogen dromen van een ritzege, maar heel wat Belgen rijden toch vooral in dienst van hun kopmannen.

Van Belgische zijde moet geen aanval op het klassement verwacht worden. Jurgen Van den Broeck hing al een tijdje geleden zijn fiets aan de haak, voorlopig staat er geen opvolger aan de start in de Tour. Opvallende afwezigen dit jaar zijn Dylan Teuns, in 2019 nog ritwinnaar, en Tim Wellens, die onlangs ten val kwam op training en werd vervangen worden door Frederik Frison. Verder is ook Serge Pauwels er niet bij wegens niet fit genoeg na een virale infectie. Een Belgische smaakmaker minder in de Tour, want de Antwerpenaar trok graag ten aanval.

Het rijtje Belgen dat van de partij is in de 107de editie kan verdeeld worden in verschillende categorieën: aanvallers, debutanten en helpers.

Aanvallers

Greg Van Avermaet won al twee ritten in de Tour de France en droeg ook al twee keer het geel. Vorig jaar toonde hij zich verschillende keren, maar moest hij vrede nemen met ereplaatsen: een derde stek was het hoogst haalbare in Gap. Met ook nog een zevende, vijfde, vierde, achtste en tiende stek verzamelde hij zes toptienplaatsen. In deze Tour liggen een paar kansen. Zoals misschien in de openingsrit als het niet tot een massasprint komt, of op dag twee als de klassementsrenners zich nog niet roeren, maar wellicht vindt hij pas echt een etappe op maat naar Mont Aigoual, in de zesde rit.

Thomas De Gendt won al twee ritten in de Tour de France, in 2016 en 2019. Vorig jaar mocht hij samen met Wout van Aert en Dylan Teuns met Belgische ritwinst naar huis. Ook nu droomt hij voluit van een ritzege. “Al hoop ik dan wel dat ik wat meer vrijheid krijg dan in de Dauphiné”, liet hij optekenen. “Iedereen sprint op mijn wiel zodra ik in de aanval ga, dat is vervelend.” De rasaanvaller wordt geviseerd en de conditie was toen nog niet helemaal wat ze moest zijn, maar verwacht maar dat we hem in week twee en drie zullen zien. Op de andere dagen doet hij zijn werk voor ploegmaat en sprinter Caleb Ewan.

Tiesj Benoot verruilde Lotto Soudal voor Sunweb en dat verging hem goed met een ritzege in Parijs-Nice en een tweede plaats in de eindstand. In de Dauphiné moest hij vroegtijdig opgeven met rugklachten. Hopelijk is hij voldoende hersteld voor zijn derde Tourdeelname. Vorig jaar was hij dicht bij een ritzege met een tweede plaats in Brioude na Daryl Impey en liet hij ook nog een vierde en zesde stek optekenen. Hij moet Sunweb in deze Tour aan ritwinst helpen, nu snelle man Michael Matthews werd thuisgelaten en zal zich ongetwijfeld verschillende keren in de aanval willen tonen.

Jasper Stuyven start in zijn vierde Tour de France, als kopman samen met Bauke Mollema en Richie Porte. Vorig jaar finishte hij als derde in Epernay, na ritwinnaar Julian Alaphilippe die soleerde naar de zege en Michael Matthews die de sprint om de tweede plek won. Hij liet zich verschillende keren zien in de Tour, maar greep naast een ritzege. Dat is ook nu opnieuw het doel voor de winnaar van de Omloop het Nieuwsblad.

Oliver Naesen zal dit jaar veel meer vrijheid krijgen. “We mikken meer op ritzeges”, zegt hij. “Natuurlijk moet de ploeg Romain Bardet nog bijstaan, maar het klassement is niet meer het hoogste doel. Zelf zal ik meer mijn kans mogen gaan en ik hoop die te grijpen in deze Tour.”

Wout van Aert won vorig jaar een rit in de Tour en mag je in principe altijd plaatsen bij de aanvallers of zelfs sprinters, maar het is zeer de vraag of hij zich in deze editie veel zal kunnen tonen. Geel is het hoogste goed bij Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Tom Dumoulin als kopmannen. “Maar als zich een kans aandient en het schendt de belangen van de ploeg niet, dan zal Wout een gooi mogen doen naar de ritzege”, liet ploegleider Merijn Zeeman al optekenen. Na het uitvallen van Kruijswijk is Van Aerts rol ook veranderd in de ploeg. Hij moet niet meteen aan de bak in de vlakke ritten. Die taak is voor Tony Martin en Amund Grondahl, maar zal bergop meer steun moeten verlenen.

Philippe Gilbert werd vorig jaar onverwacht thuisgelaten door Deceuninck – Quick-Step in de Tour en dat zal wellicht wel een tijdje blijven hangen zijn bij de fiere Waal. Nu start hij wel in zijn nieuwe team Lotto Soudal en dient zich een kans op geel aan in de openingsrit. “Maar ik ben niet de enige”, lachte hij weg na de slotrit van de Ronde van Wallonië. “Een kwart van het peloton zal die rit wel hebben aangestipt. Dus het wordt heel moeilijk. En je hebt ook de sprinters die misschien kans maken. We zullen zien. Er zijn nog meer ritten in de Tour dan enkel die in Nice.”

Debutanten

Ben Hermans maakt op 34-jarige leeftijd zijn debuut in de Tour. De sterke Limburger stond aanvankelijk niet te springen om af te reizen naar Frankrijk, maar is er nu wel bij voor Israël Start-Up Nation dat voor het eerst de Tour rijdt. Nu Chris Froome nog geen deel uitmaakt van de ploeg, moet Hermans z’n kans grijpen en zo veel mogelijk in de aanval trekken. De voorbije jaren won hij in 2018 en 2019 de Ronde van Oostenrijk, telkens verreden tijdens de Tour. De periode is nu weliswaar anders, Hermans kan heel goed pieken, alleen moet hij nu wel boksen tegen een sterker deelnemersveld.

Tom Van Asbroeck was er al één keer bij in de Giro en drie keer in de Vuelta, waar hij in Tarragona in 2017 naar zijn beste resultaat in een grote Ronde sprintte: een derde plek, na Matteo Trentin en Juan José Lobato. In de echte massasprinten lijkt de 30-jarige renner iets te kort te komen, maar wanneer het iets lastiger is of met een klein groepje mag hij dromen van een mooi resultaat.

Steff Cras reed al eens de Vuelta om ervaring op te doen en mag zich nu verder ontwikkelen in de Tour. Cras is een supertalent, eindigde als vijfde in de Ronde van de Toekomst in 2017 waar Egan Bernal won en liet zich ook in andere klimkoersen bij de jeugd opvallen. Zijn overstap naar Katusha was geen slimme zet, bij Lotto Soudal mag hij verder groeien, al mag hij zich zo stilaan ook beginnen tonen.

Frederik Frison (28) mag onverwacht naar de Tour na het uitvallen van Tim Wellens. Hij reed in 2018 de Giro en is er nu bij in Frankrijk, vooral in een ondersteunende rol.

Helpers

Jens Debusschere is er opnieuw bij in de Tour de France, zijn vierde deelname, en zal vooral zijn sprinter Bryan Coquard moeten helpen.

Tim Declercq is er na een jaartje afwezigheid voor de tweede keer bij. In 2018 moest hij vroegtijdig opgeven met maagproblemen, nu hoopt hij wel Parijs te halen. Declercq heeft één taak: op kop rijden in het peloton en de vluchters niet te veel ruimte geven zodat sprinter Sam Bennett in stelling kan gebracht worden.

Jasper De Buyst start in zijn derde Tour de France. Eerst als helper voor André Greipel, nu voor Caleb Ewan die vorig jaar drie ritzeges pakte. Ook nu is de Vlaams-Brabander van groot belang in de sprinttrein van de Australiër.

Jens Keukeleire start in zijn vijfde Tour de France, nu voor EF Pro Cycling. “Ik weet nu al wat me te wachten staat”, zegt hij. “Al zal het deze keer, na zo’n raar seizoen, wel anders zijn dan voorgaande jaren. Het is de grootste wedstrijd van het jaar, je wil er bij zijn en als kind was ik er vaak bij langs de kant van de weg om te supporteren. Ik kijk er naar uit en wil onze kopmannen bijstaan.”

Dries Devenyns is er voor de zesde keer bij in de Tour. Als maatje van Julian Alaphilippe moet hij de Fransman rustig houden en loodsen in de wedstrijd. Eigen succes staat niet voorop, wel dat van de ploeg.

Edward Theuns is er voor de derde keer bij in de Tour. Vorig jaar stond hij ook op de long list, maar werd hij net niet geselecteerd, nu tekent hij met ploegmaat Jasper Stuyven voor een tweede landgenoot bij Trek-Segafredo. Theuns is snel, finishte in 2016 al eens als vijfde in de sprint waar Mark Cavendish won, maar tegen rassprinters als Caleb Ewan of Elia Viviani heeft hij het moeilijk.

Tot slot staat Jürgen Roelandts op de longlist van tien renners bij Movistar die de voorbije dagen in een bubbel in de Franse Alpen trainden. De Spaanse ploeg maakte haar definitieve selectie nog niet bekend.