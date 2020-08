Nederlandse Spoorwegen zetten vaart achter snellere treinverbinding Brussel-Amsterdam

De Intercity Brussel (ook wel de Beneluxtrein genoemd) zou vanaf 2024 tot een half uur sneller tussen Amsterdam en Brussel moeten sporen dan de huidige 2.52 uur. Dat is de ambitie van de NS. De Nederlandse spoorwegmaatschappij wil zo reizigers verleiden om kortere vluchten in te wisselen voor het spoor.

Volgens de maatschappij is de tijdswinst onder meer mogelijk dankzij de nieuwe treinen die op de verbinding rijden. Op een deel van het traject zullen ze aan de topsnelheid van 200 kilometer per uur kunnen rijden.

Minder stops

Daarnaast zijn er gesprekken met de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS over andere “versnellingsmogelijkheden”, zo staat in een persbericht van NS. Volgens de Nederlandse krant Algemeen Dagblad zou het de bedoeling zijn om diverse stations in België niet meer aan te doen. Nu stopt de trein in België in de stations Noorderkempen, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Mechelen, Brussels Airport-Zaventem, Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid, zo staat op de NS-website.

Meer preciseringen zijn er nog niet. Ook de NMBS houdt zich op de vlakte. “Gezien het groeiend belang van duurzame internationale treinverbindingen voor middellange afstanden bekijken NMBS en NS een aantal nieuwe, bijkomende en klantvriendelijke opportuniteiten voor onder meer de reis Brussel-Amsterdam en Brussel-Rotterdam”, zo luidt de reactie.

Naar Berlijn

De NS wil overigens ook de verbinding met bijvoorbeeld Duitsland versnellen, vindt Marjan Rintel, president-directeur van de NS. Volgens haar steeg het aantal treinreizigers op de verbinding Amsterdam-Brussel in 2019 met 14% en naar Berlijn was er zelfs 20% groei.

“Zonder de impact van corona zouden we de komende jaren onherroepelijk tegen de grenzen van die groei aan zijn gelopen”, aldus Rintel. “De huidige crisis is voor NS dus ook geen reden om het even rustig aan te doen. We moeten deze periode benutten om reizigersstromen duurzaam te verleggen van vervuilend weg- en vliegverkeer naar de trein. Dat doen we ook met de start van de rechtstreekse verbinding naar Londen dit najaar en de nachttrein naar München, Innsbruck en Wenen in december.”