WOW. Deze gerestaureerde beelden gemaakt vanuit een ‘zweeftrein’ katapulteren je terug naar 1902 (video)

In het Duitse stadje Wuppertal neem je niet gewoon de bus of metro. Nee, je verplaatst je daar van punt A naar punt B met de ‘zweeftrein’. Wist je dat de trein ook al in 1902 door de lucht zweefde en dat daar unieke beelden van bestaan?

Het MoMa zwierde onlangs een 118-jarig oud filmpje van de ‘Schwebebahn’ online en vervolgens ging Denis Shiryaev, een expert in kunstmatige intelligentie, ermee aan de slag. De Pool kon de beelden zodanig ‘remasteren’ dat het filmpje nu helemaal opgepoetst is. Hij voegde kleur toe, vertraagde de beelden naar de werkelijke snelheid en stabiliseerde het beeldmateriaal. Het lijkt wel alsof je de zweeftrein zelf neemt en in een pretparkattractie bent terechtgekomen!