Pas op! Mannen (en vrouwen iets minder) krijgen vaak ongeluk door autorijden op slippers

Teenslippers mogen best comfortabel om op een warme dag mee in de tuin rond te wandelen, in een auto zijn ze af te raden. Je slippers kunnen achter de pedalen blijven hangen of eraf glijden. Het is bovendien gevaarlijk, blijkbaar vooral voor mannen.

Meer dan de helft van de mensen onder de 45 kruipt weleens achter het stuur op teenslippers, blijkt uit onderzoek van Independer. Vooral voor mannen is dat gevaarlijk. Een op de acht bekent daardoor weleens (bijna) een ongeluk te hebben gehad. Bij vrouwen is dat maar 1 op 37.

Vier op de vijf ondervraagden meent dat autorijden op teenslippers invloed heeft op de veiligheid. Ruim 40 procent geeft overigens ook aan dat ze nooit zullen gaan rijden met slippers aan.

Boetes in Spanje en Frankrijk

Maar een aanzienlijk deel doet dat dus wel. Het is ook niet verboden. In principe ben je gewoon verzekerd, al staat er wel in de polisvoorwaarden dat je geen gevaarlijke situatie mag veroorzaken. In landen als Frankrijk en Spanje is het wel verboden op slippers te rijden. Word je betrapt, dan krijg je een forse boete.