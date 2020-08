Belgen blijven vertrouwen in bitcoin ondanks coronavirus

Eind juli schoten de koersen van bitcoin en andere cryptocurrency’s omhoog. Bitcoin steeg met 15% en is nu ongeveer 9.800 euro waard. Hoe anders was de situatie toen het coronavirus in maart begon huis te houden. Bedrijven moesten verplicht hun deuren sluiten, mensen bleven binnen en de wereldwijde aandelenkoersen zakten als een pudding in elkaar. Ook de bitcoin koers kon hier niet aan ontsnappen. Bitcoin daalde naar een waarde van 4.500 euro. Inmiddels is de koers met meer dan 100% gestegen. Wat doet dat met het vertrouwen in cryptocurrency’s?

Vertrouwen nog steeds hoog

Op basis van de resultaten van een enquête van BTC Direct onder 1400 Belgen kan geconcludeerd worden dat Belgen nog steeds vertrouwen hebben in bitcoin. Juist de veerkracht van de koers heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen is toegenomen.

Veel geënquêteerden wilden bitcoin kopen, maar waren juist aan het wachten op een dip van de koers. Wat dat betreft heeft het effect van het coronavirus op de bitcoin koers goed uitgepakt voor veel investeerders. Bitcoins gekocht in maart zijn inmiddels ruim in waarde verdubbeld. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen meer vertrouwen blijven houden dan mannen.

Jongeren hebben meer vertrouwen dan ouderen

Leeftijd blijkt ook een belangrijke factor te zijn voor vertrouwen. Investeerders van 18-25 jaar hebben vaker (34%) meer vertrouwen in cryptocurrency’s dan 65+’ers (25%).

Van deze groep 65+érs blijkt slechts 10% gebruik te maken van een bitcoin wallet en hun bitcoin in eigen beheer te houden.

Vrouwen kopen op latere leeftijd bitcoin dan mannen

Uit de enquête blijkt dat vrouwen gemiddeld later bitcoin kopen dan mannen. Bijna de helft van alle vrouwen vallen in de leeftijdscategorie 46-65 jaar. Mannen stappen eerder in, de meeste deelnemers geven aan dat ze tussen de 26 en 45 jaar oud zijn.

Maar er zijn ook overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Zowel mannen (72%) als vrouwen (78%) blijven vertrouwen in bitcoin.

Gemiddelde cryptobezitter is jongvolwassen man uit Randstad

Op basis van de demografische gegevens kunnen we het gemiddelde profiel van de Belgische cryptobezitter schetsen. Want wie is nu eigenlijk de gemiddelde crypto-eigenaar? Het overgrote deel van de respondenten is man (90%), jongvolwassen (26-45 jaar) en komt uit de Randstad.

Achteraf is altijd makkelijk praten, de bitcoin koers heeft zich namelijk knap hersteld van de coronacrash op 12 maart. Toch kan wel geconcludeerd worden dat Belgen nu meer vertrouwen hebben in bitcoin dan voor de coronacrash.