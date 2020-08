STAGELIFE. Absynthe Minded: “Weet je nog toen de concertzalen stampvol zaten?”

Nu we in deze coronatijden verstoken zijn van festivals, polst Metro elke week bij een andere artiest naar zijn/haar meest memorabele live-ervaringen – zowel voor als op de planken. Deze week is het woord aan Absynthe Minded, het Gentse kroonjuweel van de sierlijke indiepop, dat zichzelf heruitvond op de in juni geloste zevende worp ‘Riddle Of The Sphinx’. Metro strikte frontman Bert Ostyn.