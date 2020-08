“Proberen om tegen 1 september onder 100 nieuwe besmettingen te zakken”

Voor de achtste dag op rij is het aantal nieuwe infecties gezakt tot 493 per dag. Toch ligt dat cijfer nog steeds hoog met het oog op het nieuwe schooljaar. Viroloog Steven Van Gucht roept dan ook op om de komende week nog extra voorzichtig te zijn.

Tussen 14 en 20 augustus werden er gemiddeld 493 nieuwe infecties per dag vastgesteld. Dat is opnieuw een daling met 15 procent in vergelijking met de week ervoor (581). Het is de achtste dag op rij dat de cijfers op nationaal niveau in dalende lijn liggen. Aan dit tempo zouden er op 1 september – bij de start van het nieuwe schooljaar – nog gemiddeld 400 nieuwe besmettingen per dag bijkomen. “Dat zijn er nog altijd veel. Dat is vier keer hoger dan het aantal besmettingen van begin juli en het zou goed zijn indien dat aantal toch nog verder naar beneden kan gebracht worden. Laat ons ernaar streven om tegen 1 september onder 100 nieuwe infecties per dag te zakken. Dat is haalbaar als we de komende dagen nog extra aandacht besteden aan de gouden regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk in het bijzonder aan het beperken van uw dichte contacten”, vertelde Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Plateau in Brussel

Brussel heeft Antwerpen qua nieuwe besmettingen intussen voorbijgestoken. Daar liepen de afgelopen week gemiddeld 126 mensen het coronavirus op, terwijl dat er in Antwerpen 111 zijn (-31%). “Het aantal besmettingen lijkt op dit moment dus een plateau te bereiken in Brussel, maar daalt niet echt”, klinkt het.

Aantal ziekenhuisopnames blijft dalen

Op nationaal niveau is ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames opnieuw gedaald. De afgelopen week waren er gemiddeld 24 ziekenhuisopnames per dag. De week ervoor waren dat er nog 35 (-30%). Momenteel liggen er 312 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 87 op intensieve zorgen.

Aantal doden stijgt niet meer

Het gemiddeld aantal overlijdens stijgt intussen niet meer. De afgelopen week vielen er wel nog gemiddeld 9 overlijdens per dag te betreuren, maar dat is vergelijkbaar met de week ervoor. “Het is nog altijd iets te vroeg om uitsluitsel te geven of dit al dan niet te maken heeft met de voorbije hittegolf. We moeten ook opmerken dat er de afgelopen weken ook enkele grote uitbraken werden vastgesteld in een aantal woonzorgcentra met meerdere overlijdens tot gevolg. Ook dit heeft bijgedragen tot de stijging van de overlijdensstatistieken. In totaal zijn er nu bijna 10.000 overlijdens vastgesteld in België door het coronavirus”, besluit hij.