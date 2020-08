YAY! Melkchocolade wordt binnenkort even gezond als de zwarte variant

De Belgen weten als geen ander hoe heerlijk een goed stuk chocolade kan smaken. Smeuïg, intens van smaak, heerlijk zoet… Het water loopt ons spontaan in de mond bij de gedachte alleen al. Gezegend was dan ook de dag waarop wetenschappers ontdekten dat chocolade ook nog eens goed is voor je gezondheid.

Om baat te hebben bij een stukje chocolade, is het echter wel belangrijk om voor de zwarte variant te kiezen. Alleen die bevat voldoende antioxidanten om een positieve invloed uit te oefenen op je hart.

Pinda’s

Maar de wetenschap staat niet stil en aangezien de meesten onder ons liever melkchocolade eten, is er nu wel erg goed nieuws. Amerikaanse wetenschappers hebben namelijk een manier ontdekt om de melkvariant net zo gezond te maken als zwarte chocolade. Het geheim? Pindaschilextract. Dat klinkt een beetje raar (en is wellicht niet geschikt voor zij die kampen met een pinda-allergie), maar dat extract zorgt voor meer antioxidanten in de melkchocolade, zonder de smaak nog de zoetheid aan te tasten. Volgens een panel proefpersonen wordt de smaak er zelfs alleen maar beter op. Hopelijk wordt de bevinding snel omgezet in de praktijk en kunnen we binnenkort massaal en zonder schroom een reep melkchocolade naar binnen spelen!