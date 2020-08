VIER werkt aan concurrent voor VTM Go en VRT NU

Er komt naast VRT NU en VTM Go nog een gratis Vlaams streamingplatform: de zenders VIER, VIJF en ZES gaan hun programma’s aanbieden op een nieuw overkoepelend platform dat alvast zeker ‘Play’ in de naam zal hebben. Dat heeft programmadirecteur Annick Bongers bekendgemaakt.

Eerder raakte al bekend dat SBS, het bedrijf boven VIER, VIJF en ZES, zijn zenders volgend jaar een make-over geeft. Ze krijgen allemaal een voorvoegsel ‘Play’, een merknaam die Telenet-klanten al kennen. Play is nu immers nog een betaalpakket van Telenet, met een hele catalogus films en series. Die gaat binnenkort op in de betalende streamingdienst Streamz, die Telenet samen met DPG Media (VTM) lanceert.

Gratis, maar met advertenties

Telenet, dat eigenaar is van SBS, wil de naam Play verder uitspelen en zal ze vanaf begin volgend jaar dus gebruiken voor nóg een streamingplatform. Dat zal gratis zijn, maar de programma’s zullen – net als bij VTM Go – gepaard gaan met advertenties. Nu bieden de SBS-zenders al een groot aantal programma’s online aan, maar enkel via hun websites. Een zenderoverkoepelend platform met een mobiele toepassing, zoals bij VTM Go en VRT NU, had de groep nog niet.

Daar komt binnenkort dus verandering in, al is nog niet duidelijk hoe ver SBS daarin zal gaan. Via VRT NU en VTM Go zijn bijvoorbeeld ook de zenders in livestream te bekijken op een tv-toestel. Die stap zet SBS alvast niet: “livestreaming voor onze zenders is niet voorzien”, klinkt het. Mocht dat wel gebeuren, zou er een gratis alternatief ontstaan voor alle grote Vlaamse zenders. Dat zou Telenet-klanten er misschien toe kunnen aanzetten hun decoder in te leveren.

ZEVEN

SBS bevestigt ook dat er nog een extra zender in de maak is: na VIER, VIJF en ZES komt ZEVEN. “De positionering kunnen we vandaag nog niet openbaren, maar het zenderprofiel van onze vierde algemene zender ligt intussen vast en wordt nu verder creatief uitgewerkt”, zegt CEO Peter Quaghebeur. Aan de andere zenders wordt inhoudelijk niet geraakt.