Tot 15% besparen op een laadpaal thuis? Dat is mogelijk

Elektrisch rijden wordt nog steeds iedere dag populairder. Dit komt door het groeiende aantal nieuwe volledig elektrische modellen met een actieradius van 250km of hoger, maar ook de voordelen die het elektrisch rijden met zich meebrengt en de support van de overheid. De groei in populariteit betekent automatisch dus ook meer elektrische auto’s op de weg.

Heb jij een elektrische auto? Dan ervaar je al dat het soms druk kan zijn bij de publieke laadstations. Dit weet de overheid ook en ze zijn druk bezig met het plaatsen van meer openbare laadpalen. Jammer genoeg hangen er niet enkel voordeel aan een publieke laadpaal, denk bijvoorbeeld aan hogere laadtarieven en het moeten wachten op een locatie buitenshuis. Een laadpaal thuis zou dus ideaal zijn. Wist je echter dat je door een bepaalde btw-regeling 15% bespaart op de installatie van zo’n laadstation?

De btw-regeling

Deze zogenoemde ‘korting’ is een belastingvermindering die alles te maken heeft met de wettelijke regels voor de renovatie van woningen. Zo geldt in Vlaanderen de mogelijkheid om een belastingververmindering van 15% te krijgen indien je je huis omvormt, renoveert, rehabiliteert, verbetert, herstelt of onderhoudt. De btw wordt hiermee verlaagd van 21% naar 6%.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

De woning moet ouder zijn dan 10 jaar

Laadpaal moet aan het huis worden bevestigd

Laadpaal moet inclusief installatie worden aangeschaft

Laadpaal moet geheel direct aan de eindgebruiker worden gefactureerd

Omdat het om renovatie gaat is het van belang dat het huis minimaal 10 jaar oud is. Om dezelfde reden moet de laadpaal aan het huis worden bevestigd, op deze manier valt het onder een renovatie van het huis zelf.

Let op: De btw-vermindering moet door de afnemer op basis van een duidelijk en nauwkeurig attest worden vermeld op de factuur. Ook moet de factuur van de laadpaal installatie dubbel bewaard worden. Daarnaast moet de dienstverrichter melden dat de laadpaal is geplaatst om het verlaagde btw-tarief te rechtvaardigen.

Wil je de laadpaal zakelijk laten plaatsen? Dan zal het btw-tarief gewoon 21% zijn. Het is echter wel mogelijk om ook zakelijk in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Je zult dan moeten afspreken met je werkgever dat de factuur op jouw naam komt. Na de plaatsing kun je de factuur alsnog declareren bij je werkgever.

Een laadpaal thuis laten installeren

Het kan zijn dat deze mogelijkheid je over de streep heeft getrokken. Zo is 15% korting op een laadpaal installatie heel wat geld. Bij de keuze voor een laadpaal installateur is het van belang dat de installateurs gecertificeerd zijn, zodat het laadstation deskundig wordt opgehangen. Groenopladen is bijvoorbeeld zo’n gecertificeerde installateur.