Ophef in Brazilië over 10-jarig meisje dat abortus pleegt, werd al 4 jaar lang verkracht

In Brazilië domineert de verkrachtingszaak van een tienjarig meisje momenteel het nieuws. Het meisje werd al sinds haar zesde verkracht door de partner van haar tante. Toen ontdekt werd dat ze 22 weken zwanger was, pleegde ze een (legale) abortus. Enkele extremistische evangelische en katholieke groepen blokkeerden het ziekenhuis nadat de gegevens van het meisje werden gelekt door een Bolsonaro-aanhanger.

Volgens verschillende Braziliaanse media werd het meisje, afkomstig uit de Braziliaanse gemeente São Mateus, op 8 augustus door een familielid naar het ziekenhuis gebracht omdat ze vermoedde dat ze zwanger was. Aan de politie, die meteen werd verwittigd, onthulde het meisje dat ze al vier jaar lang regelmatig werd verkracht door de partner van haar tante. Ze had het misbruik nooit durven melden, omdat de verkrachter haar bedreigde. De 33-jarige man werd onmiddellijk opgespoord, maar bleek gevlucht te zijn.

Zelf gezocht

Uit de onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat het meisje wel degelijk al bijna drie maanden zwanger was. In Brazilië is abortus plegen illegaal, met uitzondering van een zwangerschap als gevolg van verkrachting, als de moeder in gevaar is of als de foetus anencefalie heeft (een aangeboren, niet-levensvatbare hersenafwijking). Een rechter gaf in het geval van het tienjarige meisje de goedkeuring voor abortus. Alsof het meisje echter nog niet genoeg had doorstaan, werd ze het mikpunt van kritiek.

Het nieuws veroorzaakte aan beide kanten van het spectrum een enorme schokgolf. Langs de ene kant waren veel mensen geschokt door de jarenlange verkrachting, maar langs de andere kant waren ook enkele anti-abortuspleiters die een abortus (op 22 weken) gelijkstellen aan moord. Sommigen lijken daarbij ook te suggereren dat het meisje het zelf gewild heeft. Ze vinden het immers verdacht dat het meisje jarenlang over het misbruik zweeg.

In koffer in ziekenhuis gesmokkeld

In het ziekenhuis waar het meisje zich had aangemeld, weigerden ze echter om de noodabortus uit te voeren. Reden was volgens het ziekenhuis dat ze niet over de juiste middelen beschikten om een abortus op die leeftijd van de foetus uit te voeren. Het meisje reisde daarom samen met haar grootmoeder naar een andere staat.

Maar daar stond hen nog een verrassing te wachten. De extreemrechtse activiste en Bolsonaro-fan Sara Fernanda Giromini (ook bekend als ‘Sara Winter’) lekte de naam en informatie van de plek van abortus op sociale media, en dat gaf evangelische en katholieke groepen de kans om het meisje te belagen bij het bewuste ziekenhuis. Aangestuurd door enkele extreemrechtse parlementariërs blokkeerden ze de ingang. Een dokter moest de groep afleiden terwijl het meisje langs een zij-ingang via de kofferbak van een wagen het ziekenhuis werd binnengesmokkeld.

Intussen werd de gevluchte verkrachter in een andere Braziliaanse staat gevat, hij heeft de daden bekend en zal nu voor de rechtbank moeten verschijnen. Sara Giromini wordt op sociale media bedreigd en moest onderduiken. Er hangt haar een gevangenisstraf boven het hoofd voor het datalek.

De abortus werd succesvol uitgevoerd. In Brazilië plegen dagelijks zo’n 6 meisjes tussen de 10 en 14 jaar abortus.