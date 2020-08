MOVIES. Alison Brie schittert voor de camera van echtgenoot Dave Franco in ‘The Rental’

Een tip tegen de hitte: als je het deze week opnieuw te warm krijgt, probeer ‘The Rental’ dan eens. Deze film zal je doen rillen… van schrik. De verrassende en doeltreffende thriller speelt zich af in een luxe-Airbnb, waar twee koppels een nachtmerrie beleven. Bij dat kwartet zien we Alison Brie, bekend om haar vertolkingen in de series ‘Mad Men’, ‘Glow’ en ‘Community’. De 37-jarige Californische stond Metro te woord vanuit Los Angeles, haar veilige thuis in coronatijden.

‘The Rental’ is het regiedebuut van Dave Franco, jouw echtgenoot. Heb je eigenlijk wel auditie moeten doen?

Alison Brie: (lacht) «Als ik tijdens de opnames sneller klaar was dan de anderen, maakte ik graag de grap dat het was omdat ik de lakens deel met de regisseur! Oorspronkelijk wou Dave zelf meespelen in de film. Dus las ik de verschillende versies van het scenario en gaf mijn opinie. Die ervaring heeft me trouwens het idee gegeven voor mijn eigen eerste scenario, ‘Horse Girl’ (beschikbaar op Netflix, nvdr). Ik dacht niet dat ik bij ‘The Rental’ op de set zou staan. Toen Dave finaal besloot om enkel te regisseren, heeft hij me de rol van Michelle aangeboden. Tot mijn grote verrassing!»

Je was ook al te zien in ‘Scream 4’. Dit is dus niet je eerste horrorfilm.

«Ik ben een grote fan van de ‘Scream’-reeks en van Wes Craven (de regisseur, die in 2015 overleed, nvdr). ‘The Rental’ is echter een ander soort horror, veel meer met beide voeten op de grond. ‘De ‘Scream’-films hebben een overdreven kantje, bijna parodiërend. Dave wou ‘The Rental’ echt benaderen als een psychologisch drama, met goed geschetste personages en realistische problemen. Hij doet iets nieuws met het thrillergenre. Als actrice vond ik het geweldig om te spelen. Ik heb niet de indruk dat mijn personage enkel aanwezig is om afgemaakt te worden.»

Je hebt al veel uiteenlopende karakters in uiteenlopende verhaalformaten gespeeld, zowel films, series als animatie (‘BoJack Horseman’). Benader je elke rol anders?

«Bij een film weet je van bij het begin alles over je personages. Ik kende het hele verhaal toen ik aan ‘The Rental’ begon, en ik kan op basis daarvan beslissen hoe ik de rol van Michelle zou aanpakken. Bij een serie zoals ‘Glow’ of ‘Community’ zie je je personage door de jaren evolueren, volgens de ideeën van de scenaristen. Elk seizoen ontdek je nieuwe dingen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de kijker zich daarom meer betrokken voelt bij personages uit series dan uit films. Karakters uit tv-reeksen blijven langer bij ons, we dragen ze met ons mee op onze toestellen, in onze woonkamer. We laten ze zelfs toe in de intimiteit van ons bed!»

