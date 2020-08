Met deze bekende Vlamingen zou Lotte Vanwezemael weleens in bed willen duiken

Seksuologe Lotte Vanwezemael geeft in Humo een inkijk in haar (seks)leven. Zo praat ze over haar favoriete onenightstand(s) en wat haar hoogste lichamelijke genot is.

Lotte Vanwezemael is niet alleen de vaste seksuologe van MNM, ze heeft met ‘Lotte Gaat Diep’ ook een eigen programma op de populaire radiozender. In Humo speelt de 27-jarige Limburgse schone open kaart over haar seksleven. Voor haar is een orgasme bijvoorbeeld het hoogste lichamelijke genot. “Alleen weet ik niet goed wat ik leuker vind: een orgasme na masturbatie of na seks met z’n tweeën. Ze hebben allebei zo hun charmes, zal ik maar zeggen”, klinkt het.

Meesterflirter

Gevraagd naar haar favoriete onenightstand heeft de roodharige spring-in-‘t-veld een heel lijstje klaar. Laat ons beginnen met de bekende Vlamingen. “Qua Vlamingen had ik zo gedacht aan een mix van Kobe Ilsen, Viktor Verhulst, Mathieu van der Poel en Matteo Simoni. Kobe Ilsen voor zijn postuur, Viktor Verhulst voor zijn kaaklijn, Mathieu van der Poel voor zijn bovenbenen, Matteo Simoni voor zijn persoonlijkheid. Ik ken hem niet persoonlijk, maar volgens mij kan hij je heel goed inpakken, is hij een meesterflirter”, vertelt ze.

Harry Styles

Als ze internationaal mocht dromen, dan noemt ze drie bekende namen op. “Sowieso is Cristiano Ronaldo erbij, vanwege zijn atletische lichaam. Mijn vriend heeft lang gevoetbald, en ik ging zo veel mogelijk naar zijn wedstrijden kijken: heel tof om al die mannen in hun korte shorts te zien. Maar wie is er nog bij? Zac Efron, vanwege zijn knappe kop. En Harry Styles, omwille van dat Britse accent – hij moet zijn mond nog maar opendoen of ik ga al overstag”, knipoogt ze.

Intelligente prof

Daarnaast kan nog een bekende Vlaming haar bekoren, maar dan niet om er bedpret mee te beleven. “Er is ook nog iemand met wie ik lange gesprekken zou willen voeren, maar met wie ik nooit in bed zou duiken: Dirk De Wachter (psychiater en hoogleraar aan de UA; red). Zo’n interessante man! Wat hij ook zegt, ik vind het boeiend. Ik heb nog les van hem gehad, wist je dat? In het begin had ik een beetje schrik van hem, totdat ik een mondeling examen bij hem moest doen op de dag dat de Rode Duivels één of andere belangrijke wedstrijd speelden. Ik ging voor hem zitten, en toen hij mijn nagels zag in de Belgische driekleur, vroeg hij: ‘Ah, ga je ook supporteren vanavond? Lukaku is geblesseerd, hè?’ Ik dacht: wow, met zo’n intelligente prof kun je dus ook gewoon over het voetbal praten”, besluit ze.