Ambtenaren betrapt op seksfilmpje in Nederlands gemeentehuis, burgemeester reageert ‘geschokt’ (video)

In de Nederlands gemeente Zuidplas, ten zuiden van Rotterdam, zijn vier ambtenaren betrapt op een seksfilmpje – of daar lijkt het toch op. De burgemeester is “er nog steeds ondersteboven” van en laat intern onderzoek doen naar het gebeuren.

Op de beelden, die online zijn verspreid en massaal worden gedeeld, is te zien hoe twee koppels op twee verschillende verdiepingen seks hebben voor het raam. Het bewuste filmpje is waarschijnlijk zondagavond gemaakt door een groepje jongeren dat op de parkeerplaats van het gemeentehuis getuige was van het erotisch schouwspel. Het zou gaan om vier handhavers – een Nederlandse term voor onbewapende ambtenaren die onder meer parkeerboetes uitschrijven en de naleving van bepaalde andere wet- en regelgeving controleert.

Geschorst

“Seks in het gemeentehuis kán en mág niet”, zegt de geschokte plaatsvervangend burgemeester van Zuidplas Jan Verbeek in AD. “De gewone man en gewone vrouw zijn hiervan geschokt, en daar reken ik mezelf ook onder.” De gemeente gaat de zaak nu intern en extern onderzoeken, al is er nog twijfel of het filmpje wel echt is. “Is er in geknipt?” suggereert Verbeek.

Er circuleert ook een tweede filmpje, waarop te zien is hoe -onder luid gejuich van de jongeren – twee mannelijke betrokken handhavers de dienstingang verlaten. In tegenstelling tot op de beelden van de vrijpartij voor het raam zijn de twee mannen nu wel duidelijk herkenbaar in beeld. In afwachting van het onderzoek zijn ze voorlopig geschorst.

Stagiaires

Wie de twee andere sekspartners zijn, is nog onbekend. “Ik wil het onderzoek afwachten, maar heb er al wel over nagedacht dat je op de afdeling handhaving ook stagiaires hebt. Hopelijk zijn zij hier niet bij betrokken” zegt gemeenteraadslid Frans Klovert. Volgens Klovert kunnen politici en ambtenaren het gemeentehuis in met een elektronisch pasje en staat dat op naam. Burgemeester Verbeek wil dat echter niet bevestigen en laat het over aan het onderzoek.

Bekijk hieronder de ongecensureerde beelden.

“In alle eerlijkheid: ik hoop dat het nep is” voegt Klovert nog toe. “Dat je elkaar aardig vindt en dit buiten werktijd doet: prima. Maar dit doe je niet. In het gemeentehuis, op zondagavond, voor het raam: dit is buitengewoon ongelukkig.” “Wie voor de overheid werkt, heeft zich simpelweg te gedragen. Hoe kun je buiten nog roepen dat mensen zich aan de anderhalvemeterregel moeten houden na dit filmpje?”

Gemeenteraadslid Martin Damen is iets milder voor de betrokkenen. “Ik verwacht dat de gemeente hen krachtig aanspreekt. Ik zal niet zeggen: ‘Ontsla ze’. In het publiek komen met hun gedrag is al een deel van de straf. Zo zullen zij dat ook ervaren. Iedereen doet wel eens iets wat niet verstandig is. Niets menselijks is ons vreemd.” Of seks in het gemeentehuis reden kan zijn voor ontslag op staande voet, wilde de burgemeester niet kwijt.