WEDSTRIJD: Maak kans op een OPPO smartphone en headphones

Om het komende school- of academie jaar met een knaller in te zetten, lanceert OPPO, een van de meest innovatieve en toonaangevende smartphonemerken ter wereld, een unieke tijdelijke actie. Wie tussen 1 augustus en 30 september de OPPO A91 koopt, krijgt er gratis draadloze oordopjes bij ter waarde van 79 euro. Aan onze lezers geeft OPPO twee van deze sets weg: doe mee en misschien win jij een OPPO A91-smartphone én OPPO Enco W31 draadloze headphones!

OPPO A91-smartphone

De OPPO A91 combineert een premium ontwerp en een professionele fotografie-ervaring met een aantrekkelijk prijskaartje. Dat maakt van deze betaalbare krachtpatser een ideaal instapmodel. Het toestel – met 8GB en 128GB high-speed opslagcapaciteit – is te koop in de meeste Belgische winkels voor € 299. Hij weegt maar 172 gram en is met een breedte van slechts 7,9 mm ook superslank. Hij heeft 4 camera’s, waarmee je zowel overdag als ’s nachts de mooiste details kan vastleggen. En bovendien heeft hij ook een batterij die je ruim een dag kan gebruiken zonder tussentijds op te laden.

OPPO Enco W31 headphones

De OPPO Enco W31 headphones bieden ultiem comfort en geweldige geluidskwaliteit. Via bluetooth sluit je ze naadloos aan op je smartphone of ander toestel. Tijdens telefoongesprekken wordt het omgevingsgeluid onderdrukt; ideaal voor onderweg naar school op de bus of trein! Sensoren registreren wanneer je de oordopjes in- en uit doet waardoor de muziek automatisch gepauzeerd wordt of juist verder speelt. Dankzij de handige oplaadcase met ingebouwde accu komt de totale speelduur uit op wel vijftien uur.

