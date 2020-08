Welk virus? Amerikaanse studenten houden straatfeesten aan vooravond van nieuw academiejaar (video)

In de Verenigde Staten is een nieuw academiejaar aangebroken. Terwijl sommige scholen inzetten op online lessen door de woekerende coronapandemie, stromen studenten in andere scholen weer in grote getale toe. Het nieuwe schooljaar gaat traditioneel gepaard met massale studentenfeesten, en daar moeten zelfs de coronamaatregelen voor wijken. Zo ook aan de Universiteit van North Georgia, waar de grootste nachtmerrie van virologen nog voor de eerste schooldag werkelijkheid is geworden.

Vandaag is de eerste dag van het nieuwe academiejaar aan de Universiteit van North Georgia. Vorig weekend stroomden studenten uit alle windstreken toe om alvast hun intrek te nemen in de studentenhuizen rond de campus. ’s Avonds kwam al dat jonge geweld op straat, om het nieuwe schooljaar al feestend in te zetten – zoals de gewoonte is.

Alleen is 2020 geen jaar zoals een ander: op beelden van het studentenfeest lijkt het coronavirus een verre, enge droom te zijn en worden coronamaatregelen zoals social distancing massaal met de voeten getreden. De honderden feestvierders staan in dichte drommen opeengepakt in een studentenbuurt, niemand lijkt een mondmasker te dragen.

Er is geen spoor van ordehandhaving of universiteitspersoneel om een oogje in het zeil te houden. Vorige week nog werd de middelbare school North Paulding High School in de staat Georgia gesloten wegens een corona-uitbraak onder de studenten en het personeel, waarna een stortvloed van kritiek volgde op het lakse coronabeleid tussen de schoolmuren.