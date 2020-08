Vincent Kompany stopt als voetballer en wordt coach van Anderlecht

Vincent Kompany zet op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als voetballer. Hij wordt per direct coach van RSC Anderlecht en neemt bij paars-wit de taken over van Frank Vercauteren.

Ruim een jaar geleden zorgde de verdediger voor een verrassing van formaat door zijn terugkeer naar paars-wit aan te kondigen, na elf seizoenen bij Manchester City. Hij zou bij Anderlecht drie seizoenen aan de slag gaan als speler-manager, maar dat voornemen wordt dus niet helemaal werkelijkheid.

Kompany is een jeugdproduct van RSCA, de club waarvoor hij op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte. De verdediger verliet Anderlecht in 2006 voor het Duitse Hamburg. In 2008 kwam hij terecht in Manchester, waar hij uitgroeide tot een clubicoon.

Spanningen

Een maand geleden blesseerde Kompany zich aan de adductoren in de oefenwedstrijd tegen Saint-Étienne. Sindsdien stond hij aan de kant. Volgens verschillende media waren er spanningen tussen Kompany en Vercauteren over de speelwijze.

Het was de algemene verwachting dat Kompany volgend jaar nog met de Rode Duivels zou aantreden op het EK. Bondscoach Roberto Martinez mag dat alvast uit zijn hoofd zetten.