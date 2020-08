Leipzig verrast sportgokkers door Atlético Madrid uit de Champions League te spelen

Bookmakers hadden de wedstrijd van Atlético Madrid tegen RB Leipzig ingeschat in het voordeel van de Spanjaarden maar dat is anders uitgedraaid. Na een spannend verloop was het Leipzig die enkele minuten voor het affluiten de Duitsers op voorsprong bracht. Daarmee is Leipzig de verrassende underdog in deze Champions League. In de halve finale neemt Leipzig het op tegen Neymar en PSG. Ook nu pleiten de analyses in het voordeel van PSG.

Het wordt nagelbijten voor de sportgokkers nu totaal onverwacht Leipzig vanuit het niets de halve finale speelt van de Champions League. De club werd pas opgericht elf jaar geleden en speelt nog maar vier seizoenen op het hoogste niveau. Bovendien moest de ploeg het voor de kwartfinale stellen zonder spits Timo Werner die de voorbereidingen bij zijn nieuwe ploeg Chelsea wilde meemaken. Atlético was er dan ook vrij gerust in net zoals de bookmakers die een kansverhouding in het voordeel van Atlético noteerden.

Aanvallend voetbal van Leipzig

De wedstrijd begon met aanvallend spel van de Roten Bullen maar het energieniveau zakte. Atlético kwam beter in de wedstrijd maar toch blijft het in de eerste helft 0-0. Atlético staat erom bekend weinig goals te maken maar de wedstrijden wel te winnen. Zonder geblesseerden of andere topspelers die moesten afhaken had de ploeg alles mee om te winnen. Maar de tweede helft begon opnieuw met een sterk aanvallend Leipzig dat daar deze keer voor beloond werd met een goal van Olmo. De jonge Joao Félix maakte de gelijkmaker. Enkele minuten voor het einde kegelt Leipzig Atlético maar een late afgeweken treffer van Adams uit de Champions League.

Voetbal is natuurlijk onvoorspelbaar maar deze onverwachte wending op zo’n hoog niveau in de Champions League bezorgt menig gokker grijze haren. In de halve finale op 18 augustus neemt Leipzig het op tegen PSG. Het is al geleden sinds 2014 dat de twee ploegen elkaar op het veld ontmoetten. Het ging toen om een vriendschappelijke wedstrijd die Leipzig won. Ondertussen betaalden de Fransen een fortuin om Neymar binnen te halen en dat werpt zijn vruchten af. Bij Unibet sportweddenschappen krijgt PSG het voordeel. De ploeg heeft elf opeenvolgende wedstrijden gewonnen, heeft 16 punten in het klassement en is 100% in vorm. Leipzig daarentegen heeft 11 punten en is maar voor 67% in vorm. Wie inzet op Leipzig krijgt 4,75 keer zijn inzet uitbetaald, bij PSG is dat 1,70.

Neymar stelt teleur

Nu Leipzig verrast, loont het misschien de moeite om de feiten en cijfers te laten voor wat ze zijn en te geloven in de winstkansen van de Oost-Duitsers. Het is immers van 1994 geleden dat PSG nog eens bij de laatste vier overbleef in de Champions League en Neymar maakte geen al te beste beurt in de kwartfinale tegen Atalanta.

Het belooft in ieder geval een spannende halve finale te worden. Hoewel PSG alle statistieken aan zijn kant heeft, was dat bij Atlético ook zo en leidde dat niet tot winst. Duitsland is bovendien een sterk voetballand waar het niet onwaarschijnlijk is dat een nieuwe jonge ploeg kan doorstoten naar de finale.