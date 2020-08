Italië sluit discotheken en verplicht mondmaskers in de avond

Italië heeft aangekondigd dat vanaf vandaag de discotheken in het land moeten sluiten, en dat iedereen dan ook ’s avonds een mondmasker moet dragen op openbare plaatsen. Dat moet het stijgend aantal besmettingen bij jongeren tegengaan.

Het decreet met de nieuwe maatregelen werd ondertekend door minister van Volksgezondheid Roberto Speranza. Daarin staat dat een masker tussen 18 uur en 6 uur verplicht is op openbare plaatsen waar groepjes gevormd worden. Discotheken in openlucht en nachtclubs moeten vanaf maandag gesloten blijven, tot 7 september.

Terwijl in verschillende Europese landen de corona-epidemie opnieuw dreigt op te flakkeren, is dat in Italië voorlopig niet zo. Maar wel neemt het aantal besmettingen bij jongere mensen toe, en verschenen er de laatste tijd verschillende berichten over feestjes met jongeren zonder maskers. De regering vreest dat de discotheken, die normaal in de zomerperiode veel mensen over de vloer krijgen, voor een stijging van het aantal besmettingen kunnen zorgen.

Italië was het eerste Europese land dat werd getroffen door de epidemie. Er werden sinds de uitbraak al 254.000 besmettingen geregistreerd, en meer dan 35.000 COVID-19-doden. De afgelopen 24 uur is het aantal nieuwe coronabesmettingen er afgenomen. Terwijl er zaterdag 629 waren bijgekomen op een dag, waren dat er gisteren maar 479.

Vrees voor tweede golf in Frankrijk

Intussen is de coronacurve ook in Frankrijk weer aan het stijgen, en vrezen de autoriteiten voor een tweede golf. Net als zaterdag werden er bij onze zuiderburen gisteren meer dan 3.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, zo blijkt uit de cijfers van de Franse dienst voor Volksgezondheid. Het aantal patiënten op intensieve zorgen bleef gisteren stabiel in vergelijking met zaterdag, en er is ook maar één persoon overleden.