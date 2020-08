Aantal coronabesmettingen daalt voor het eerst sinds begin juli

Het weekgemiddelde van het aantal nieuwe coronabesmettingen is voor het eerst sinds 1 juli weer afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Tussen 7 en 13 augustus waren er gemiddeld elke dag 574 besmettingen, 5% minder dan een week eerder. Het aantal hospitalisaties en overlijdens stijgt wel sterk.

Het lijkt erop dat de tweede coronagolf in ons land (voorlopig) zijn hoogtepunt heeft gekend. Voor het eerst sinds de start van juli is er een daling te merken van het weekgemiddelde van nieuwe coronabesmettingen. In de week van 7 augustus tot 13 augustus werden er gemiddeld elke dag 574 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is een daling van 5% in vergelijking met een week eerder.

Brussel monitoren

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België zwakt al een tijdje af. Zondag was er stijging van 1% voor de week van 6 augustus tot 12 augustus in vergelijking met een week eerder. De daling is in hoofdzaak een gevolg van de daling in Antwerpen, waar voordien veel besmettingen werden vastgesteld. Tegelijk wint de epidemie wel aan kracht in Brussel en Oost-Vlaanderen, dus het zou kunnen dat de curve binnenkort weer omhoog gaat.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen daalt, stijgt het aantal hospitalisaties en overlijdens wel sterk. Tussen 7 en 13 augustus werden gemiddeld elke dag 35 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met bijna een derde. Het aantal overlijdens steeg in dezelfde periode met bijna het dubbele. Het ging van gemiddeld 4 per dag naar 8.