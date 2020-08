Thuis zomeren: zo ga je op kamp in je kot

Het zijn gekke tijden. Vakanties vallen in het water en ook zomerkampen worden wel eens vroegtijdig stopgezet door een coronabesmetting. Vooral kinderen beginnen zich tijdens die lange zomervakantie in hun kot te vervelen. Met deze leuke en originele activiteiten vermaken je kinderen zich ook thuis, binnen én buiten in de tuin!

1. Kamperen in de tuin

Als je wilt dat je kinderen zich echt op kamp wanen, dan moéten ze in een tent in de tuin slapen. Er is niks gezelligers dan in een slaapzak lekker tegen elkaar aan te kruipen, naar de sterren te kijken of voor het slapen nog enkele griezelverhalen te vertellen. Voor je het weet krijg je zelf ook dat zalige vakantiegevoel. Heb je geen tuin, dan bouw je gewoon een tentenkamp met lakens, luchtmatrassen en sfeervolle lichtjes in je woonkamer.

2. Vuile dag

Organiseer net zoals op chiro- of scoutskamp een ‘vuile dag’. Om je meubilair te sparen, doe je dat het best in de tuin. Laat je kroost voor een keer spaghetti eten zonder bestek, met hun mond een snoepje zoeken in een schaal met bloem of tover een zeil met wat bruine zeep om in een waterglijbaan! Vergeet geen versleten speelkleren te voorzien, want de zondagse outfit van je kinderen is niet opgewassen tegen al dat kattenkwaad!

3. Buiten picknicken

Leef een hele week zoveel mogelijk buiten. Met andere woorden, picknicken in de tuin doe je liefst elke dag! Schuif de tafel aan de kant, leg een groot kleed op de grond, maak lekkere hapjes en eet die met z’n allen op. Ook het avondeten kan je serveren in picknickversie. Laat je kinderen zoveel mogelijk zelf doen, zoals boterhammen en beleg met een leuke koekjesvorm bewerken, een fruitloempia maken van mango en watermeloen en zelf hun limonade samenstellen met vers fruit.

4. Bouw een hut

Dit is een klassieker die nooit gaat vervelen. Geef je oogappels een touw en de opdracht om een kamp te bouwen met alles wat ze maar kunnen vinden in de tuin: grote takken, speelgoed, planken en waarom geen tuinkabouter als bewaker? Die hut wordt dan het clubhuis van je kinderen waar volwassenen niet mogen komen. Ook voor verschillende spelletjes, zoals levende Stratego, komt zo’n kamp van pas.

5. Kampvuur

Wie kamperen zegt, zegt kampvuur. Sprokkel wat hout en stook een vuurtje op een veilige plek in je achtertuin. Neem je gitaar erbij, zing typische kampvuurliedjes en rooster marshmallows op een houten takje. Wedden dat het een avond om nooit te vergeten wordt?

6. Free podium

Haal de verkleedkist tevoorschijn en maak samen met je kinderen grappige accessoires met pasta, bloemetjes, kralen… voor bij hun gekke outfits. Maak vervolgens foto’s van alle geweldige combinaties. Om het helemaal af te maken, kan je op grote vellen papier of oud behang een grappige achtergrond schilderen om voor te poseren. Maak van de gelegenheid gebruik om je kroost een act te doen voorbereiden voor een free podium. Dansen, zingen, goochelen, stand-upcomedy… entertainment verzekerd!

Janne Vandevelde