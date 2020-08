nog t.e.m. 30/8

Met een reeks Anderhalvemetersessies organiseert Leuven nog tot eind augustus kleinschalige activiteiten op verschillende plekken in de stad, van muziek en theater tot circus en film. Op het programma staan concerten van heel wat Belgische artiesten – van Sergio over Compact Disc Dummies tot Jef Neve (foto) – in de gezellige binnentuin van Museum M. Het binnenplein van bibliotheek Tweebronnen is intussen het decor voor theater en circus, met dit weekend onder andere De Cuyper vs. De Cuyper, een sportief duel tussen twee jonglerende broers.

leuven.be