BIZAR. Ex-pornoster veilt meest typerende deel van haar pornolook voor Libanon

De voormalige pornoster en huidige activiste Mia Khalifa veilt haar typerende ‘pornobril’ ten voordele van het Libanese Rode Kruis, nadat een gigantische explosie 150 doden maakte en kolossale schade aanrichtte in hoofdstad Beiroet.

De Libanees-Amerikaanse Khalifa groeide mede door haar typerende look razendsnel uit tot een ster in de pornowereld anno 2014. Ze maakte een blitzcarrière van drie maanden, om de porno-industrie vaarwel te zeggen toen er controverse ontstond rond een scène waarin ze tijdens een trio een hidjab droeg. Daarna ging ze aan de slag als boekhouder, later groeide ze uit tot een socialemediapersoonlijkheid en sportpresentatrice.

Haar beroemde bril wordt geveild op eBay. Geïnteresseerden kunnen nog tot deze zondag een bod uitbrengen op het accessoire. Het hoogste bod bedroeg gisteren 100.000 dollar. De 27-jarige Khalifa kondigde aan dat ze de laatste uren van de bieding zal livestreamen. Ze mikt op het record van duurst verkochte bril, zo schreef ze in een tweet gericht aan Guinness World Records.

What’s the world record for most expensive pair of glasses ever sold? @GWR pic.twitter.com/rvvdJeIVlW — Mia K. (@miakhalifa) August 9, 2020

Dat record is vandaag gekoppeld aan de iconische ronde zonnebril die ooit aan Beatles-legende John Lennon toebehoorde. Die bril ging eind vorig jaar voor 183.000 dollar, omgerekend zo’n 165.000 euro, onder de hamer.

Vorige week kwam Khalifa nog onder vuur nadat ze op haar Snapchatverhaal had gesmeekt aan Frankrijk om Libanon opnieuw te koloniseren.

Noodtoestand afgekondigd in Beiroet

Het Libanese parlement heeft gisteren overigens de noodtoestand voor hoofdstad Beiroet goedgekeurd. Dat gebeurde in de eerste parlementszitting sinds een zware ontploffing in de haven vorige week dinsdag zeker 171 mensenlevens eiste en een aanzienlijk deel van de stad verwoestte. De explosie vormde de aanleiding voor massaal straatprotest waardoor de regering begin deze week moest opstappen.