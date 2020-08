Treed in de voetsporen van ‘Lord of the Rings’ op deze Spaanse wandelroute

Fans van ‘Lord of the Rings’ hebben er vast weleens van gedroomd om fysiek te kunnen rondwandelen in de fictieve wereld die Tolkien zo gedetailleerd beschreef. Natuurlijk kan je een vakantie boeken naar Nieuw-Zeeland, waar de films werden ingeblikt, maar het kan ook makkelijker.

In Spanje is namelijk een gloednieuwe wandelroute geopend die helemaal in het teken staat van de ‘Lord of the Rings’-trilogie. Op een uurtje rijden van Madrid, in het noordelijke deel van de Sierra de Guadarrama, vind je de route die de toepasselijke naam ‘El camino del anillo’ kreeg.

Ontvolkt

De wandelroute, die maar liefst 122 kilometer lang is en die je in een week tijd kan afleggen, doet dankzij de prachtige landschappen en eeuwenoude dorpen denken aan Tolkiens Midden Aarde. Wandelaars verkennen een regio die er dezer dagen redelijk verlaten bij ligt en worden aangespoord om in lokale hotels te overnachten en zo de plaatselijke ondernemers te steunen. Je kan bovendien zelf bepalen of je de route op eigen houtje of in groep aflegt. Het beginpunt van de route ligt aan het informatiecentrum in El Molar, meer info vind je hier.