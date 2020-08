Britse politicus maakt pijnlijke blunder live op antenne: “Kunnen we dat opnieuw doen?” (video)

De Britse politicus Chris Philp, werkzaam voor het Home Office (vergelijkbaar met Binnenlandse Zaken bij ons), heeft zich tijdens een live-uitzending versproken toen hij het had over de onderhandelingen met Frankrijk rond grensveiligheid. Op zich geen ramp, ware het niet dat de politicus daarna vroeg of zijn uitleg opnieuw opgenomen kon worden. Niet dus, want hij was live op antenne.

Minister van Immigratie Chris Philp beantwoordde vragen van reporters in Parijs, over het afgeronde conclaaf met zijn Franse collega rond grensveiligheid. De twee ministers onderhandelden eerder over een nieuwe deal om een halt toe te roepen aan de oversteek van migranten over het Kanaal met bootjes, vertrekkende vanuit Frankrijk. De politici konden echter geen gezamenlijk akkoord bereiken.

Alsof die mislukte onderhandelingen nog niet genoeg waren, verwarde Philp ook nog eens Duitsland en Groot-Brittannië in het tv-interview. Hij had het over onderhandelingen tussen “Frankrijk en Duitsland”, waarna hij zichzelf onmiddellijk corrigeerde. Meteen na zijn uitleg vroeg hij om die bewuste passage opnieuw op te nemen. Schijnbaar was de verstrooide man even vergeten dat hij live op antenne was. Hij streek vervolgens nerveus door zijn haar, alsof hij meteen spijt had van zijn vraag.