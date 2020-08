‘Temptation’-Angela toont realiteit achter prachtige bikinifoto

Angela, die dit jaar met haar ex Christian meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft een grappige voor-en-na-foto op Instagram gedeeld. Of hoe poseren toch een stuk anders is dan de realiteit.

Doctoraatsstudente Angela kennen we door haar deelname aan ‘Temptation Island’. Daarin weerstond ze samen met haar toenmalige vriend Christian de verleiding. In juni raakte echter bekend dat de twee intussen toch uit elkaar gegaan zijn.

Poseren vs. plonsen

De 26-jarige brunette uit Antwerpen zocht onlangs de verkoeling op in het zwembad. Daarin poseerde ze op een opblaasbare matras in bikini. Het resultaat is verbluffend, al blijft het poseren en is de foto van enkele seconden later iets minder elegant. “Instagram vs. reality”, knipoogt ze erbij.