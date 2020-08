Opgelet: de komende dagen kan je vallende sterren spotten

Door de huidige hittegolf waar ons land onder gebukt gaat, hebben we allemaal wat meer moeite met slapen. De kans is groot dat ook jij meermaals per nacht wakker wordt van de hitte en vervolgens urenlang in het duister ligt te staren. Wel, de komende nachten maak je maar beter gebruik van die slapeloosheid.

Lig je deze nacht wakker van de warmte, blijf dan niet doelloos liggen woelen, maar kleed je aan en ga naar buiten. Klinkt misschien wat raar als goede raad, maar dat is het niet: deze week kan je namelijk met wat geluk vallende sterren spotten.

Sterrenregen

Net zoals elk jaar kunnen we ook nu weer genieten van de Perseïden. Die sterrenregen wordt veroorzaakt door de komeet Swift-Tuttle en zorgt voor een waar spektakel: per uur kan je zo’n honderd vallende sterren waarnemen (met het blote oog). Vooral deze week en dan met name van 10 tot en met 14 augustus zijn de Perseïden het meest intens en heb je dus veel kans om een vallende ster te zien – en een wens te doen. Door de lichtvervuiling in de stad is het echter wel een goed idee om naar het platteland te trekken. Het moment waarop je het meeste kans maakt om er ééntje te spotten is net voor het verschijnen van de maan, wanneer de nacht op z’n zwartst is. Dat betekent dat je de komende nachten best tussen middernacht en een uur naar de sterrenhemel staart.