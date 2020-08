Evi Hanssen ziet af: “Alsof ik door een vrachtwagen overreden werd”

Heel wat mensen kampen door de hittegolf met slaapproblemen die op hun beurt een impact op het gemoed kunnen hebben. Zo heeft ook Evi Hanssen stilaan genoeg van de warmte.

Moet het nog gezegd dat het warm is? We hebben intussen officieel te maken met een hittegolf. Daarvoor moet de maximumtemperatuur in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden Celsius halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. En dat was het geval.

Wakker liggen

Voor onder meer presentatrice Evi Hanssen mag de hittegolf weer op vakantie gaan. De 41-jarige presentatrice ziet behoorlijk af van de warmte. Zo slaapt ze nog amper. “Slapen. Drie uur wakker liggen. Eindelijk terug slapen. En nu voelt het alsof ik door een vrachtwagen werd overreden”, schrijft ze op Instagram. “Herkenbaar?”, vraagt ze erbij. Affirmatief! Laat ons hopen dat het snel weer afkoelt…