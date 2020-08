Adopteer eens een biologische appelsienboom

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we ons massaal ontpopt tot moestuinfanaten. Intussen worden je tomaten langzaamaan rood en heb je de eerste kroppen sla al geoogst, fier als een gieter omdat je erin bent geslaagd om je eigen groenten te kweken. Helaas zijn er ook enkele dingen die je in België in principe niet kan doen groeien, zoals een appelsienboom.

Nochtans is er niets zo lekker als een versgeperst glaasje appelsiensap bij de brunch in het weekend. Noodgedwongen ga je dus maar naar je dichtstbijzijnde groentewinkel of supermarkt om een zak te kopen, al zou je ze zoals gezegd liever zelf kweken. Wel, vanaf nu kan dat – min of meer.

Appelsienen in de bus

Via het online crowdfundingplatform CrowdFarming, gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met biologische voedselteelt, kan je namelijk bij verschillende kwekers een appelsienboom adopteren. Wij verdiepten ons in de appelsienen van Bio Agrumi Monasteri in Italië. Wanneer je bij boer Angelo een appelsienboom adopteert, maakt hij een foto van je boom zodat je een idee krijgt van je “adoptiekindje” en kan je de boom ook een naam geven. Verder krijg je een certificaat en heb je de mogelijkheid om je boom met eigen ogen te gaan bezichtigen – een ideaal zomeruitje als je het ons vraagt. De adoptie kan je elk jaar vernieuwen en je kan ook nog eens kiezen hoeveel je betaalt (en hoeveel appelsienen je dus opgestuurd krijgt). Het minimum is 20 kilogram (31,16 euro exclusief verwerkingskosten), het maximum 70 kilogram (106,56 euro exclusief verwerkingskosten). Je oogst komt via de post, wordt zonder plastic verpakt en kan verspreidt worden over verschillende maanden zodat je niet in één keer 70 kilogram in de bus krijgt. Een leuke manier om een biologische boer te steunen én zeker te zijn van waar je appelsiensap vandaan komt. Misschien een leuke cadeautip?