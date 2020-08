In deze stad doen de verkeersborden ook dienst als vogelhuisjes

Verkeersborden zijn één van die dingen die er overal hetzelfde uitzien en die niet bepaald inspirerend zijn. Maar ze horen er nu eenmaal bij, dus wat doe je eraan? Wel, in de Nederlandse stad Haarlem hebben ze besloten om alvast enkele verkeersborden een duurzame upgrade te geven.

In het Haarlemse Kenaupark hadden ze al enige tijd last van fietsers op het voetpad. Hoog tijd dus om verkeersborden te zetten om aan te geven dat dat niet mag, maar in plaats van te opteren voor ‘normale’ borden, werd er gekozen voor een duurzame variant.

Vijand van de processierups

De borden en de palen waar die opstaan zijn eerst en vooral gemaakt van duurzame bamboe in plaats van metaal, want helemaal biologisch afbreekbaar en het ziet er ook nog eens gezellig uit. Maar er is meer. Een van de medewerkers van de plaatselijke beheerder van de openbare ruimte kwam namelijk op de proppen met een origineel idee. Zou het niet leuk zijn om insectenhotels en vogelhuisjes te integreren in de verkeersborden? Zo gezegd, zo gedaan, en met behulp van gerecycleerde petflessen en een 3D-printer werd het idee werkelijkheid. Dat is niet alleen leuk voor de vogels en insecten, maar ook voor de plaatselijke bewoners. Volgens de woordvoerder van wethouder Merijn Snoek van Openbare Ruimte van Haarlem zullen de huisjes namelijk mezen aantrekken, die op hun beurt dan eer natuurlijke vijanden zijn van de processierups. Het project wordt momenteel getest en als het duurzaam en succesvol blijkt, zou het weleens kunnen dat we binnenkort meer eco-vriendelijke verkeersborden zullen spotten in het straatbeeld.

Sinds kort staan er een aantal bijzondere verkeersborden in het Kenaupark 🐝 🐦 Op de achterkant van de borden zitten 3D… Posted by Gemeente Haarlem on Friday, May 1, 2020