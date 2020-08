EU-commissaris verwacht coronavaccin tegen einde van dit jaar

Volgens de EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides zou een eerste vaccin tegen COVID-19 al tegen eind dit jaar verkrijgbaar kunnen zijn. “Zelfs als voorspellingen op dit moment nog riskant zijn, hebben we goede indicaties dat het eerste vaccin tegen het einde van dit jaar of het begin van het volgende jaar zal beschikbaar zijn”, zei Kyriakides aan het Handelsblatt.

Het vaccin kan niet alle problemen meteen oplossen, zei de EU-commissaris. Maar het zal het mogelijk maken om terug te keren naar de normaliteit “wanneer een kritische massa van burgers – vooral in de risicogroepen – is ingeënt”.

Het is volgens wetenschappers onduidelijk wanneer een vaccin beschikbaar zal zijn. In theorie kan de ontwikkeling nog jaren duren of zelfs volledig mislukken.

Volgens de EU-commissaris voor Gezondheid zijn er steeds meer kleinere en grote corona-uitbraken in verschillende lidstaten. Kyriakides riep de EU-landen op om de infectiebronnen snel te lokaliseren.