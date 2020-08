Plagen is liefde vragen... maar doet je ook minder lang leven

Het is een gezegde dat we al van jongs af aan te horen krijgen: plagen is liefde vragen. En hoewel dat zeker niet altijd het geval is, zit er tot op zekere hoogte een grond van waarheid in verborgen. Helaas zit er ook een minder leuk kantje aan al dat geplaag. Volgens een nieuwe studie zou je er namelijk minder lang door leven.

In sommige relaties is het de normaalste zaak van de wereld om elkaar op dagelijkse basis op te jutten. Een opmerking daar, een liefdevolle maar pijnlijke steek hier, een portie getreiter links en rechts… Het is allemaal goedbedoeld, maar op een bepaald moment zorgt het toch voor ruzie. Die is weliswaar snel voorbij, al is het slechts een kwestie van dagen vooraleer het er weer tegen zit.

Vooral mannen

Hoewel dat geplaag en die kleine ruzietjes op het eerste zicht onschuldig lijken, zouden ze dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Vooral bij mannen zouden ze serieuze gevolgen hebben voor de levensverwachting. Dat is althans het resultaat van een onderzoek van de universiteit van Kopenhagen. Onderzoekers bestudeerden in totaal 9.875 mannen en vrouwen tussen de 36 en 52 jaar en kwamen tot de conclusie dat mensen die vaak te maken krijgen met huishoudelijke ruzietjes maar liefst 50% tot 100% risico lopen om sneller het loodje te leggen. De akkefietjes zorgen namelijk voor meer stress (vooral bij de mannelijke helft van de bevolking) en we weten intussen allemaal hoe schadelijk stress is voor je gezondheid. Wil je genieten van een lang en gelukkig leven met je partner, dan is het dus zeker de moeite om te proberen om elkaar wat minder te plagen.