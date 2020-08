Onafscheidelijk leeuwenkoppel geëuthanaseerd zodat ze niet zonder elkaar moeten leven

De Los Angeles Zoo heeft de moeilijke beslissing gemaakt om twee van hun leeuwen op hetzelfde moment in te laten slapen. De 21-jarige Hubert en Kalisa waren volgens de dierentuin soulmates en moesten geëuthanaseerd worden vanwege hun “verslechterde gezondheid en ouderdomskwaaltjes.” Door ze samen een spuitje te geven, moesten ze niet afzonderlijk van elkaar leven.

“Hubert en Kalisa waren echte iconen van de Los Angeles Zoo. Onze werknemers en gasten waren altijd zo ontroerd door de manier waarop ze met elkaar omgingen”, zegt CEO Denise Verret. “Vaak werd gezegd: ‘Je zal Kalisa niet zien zonder Hubert in de buurt.’ Het is hoe dan ook heel erg pijnlijk om afscheid te moeten nemen van dit iconische duo, maar het stelt ons gerust dat we weten dat ze samen zijn gegaan. Ze zullen hard gemist worden, maar ze zullen altijd een onderdeel uitmaken van onze geschiedenis.”

It is with a heavy heart that we announce the loss of our African lion pair, Hubert and Kalisa. Animal care and health staff made the difficult decision to humanely euthanize the 21-year-old lions today due to their declining health and age-related illnesses. pic.twitter.com/LsAyyMRYHP — Los Angeles Zoo & Botanical Gardens (@LAZoo) July 30, 2020

‘Lovelions’

Op Facebook vroeg de dierentuin ondertussen al om herinneringen aan de ‘lovelions’ te delen, iets waar massaal gehoor aan werd gegeven: “Ik weet zeker dat het de juiste beslissing was. Ik moest hetzelfde doen met mijn 21-jaar oude Kitty”, schrijft een vrouw. “RIP lovely animals. Jullie waren mijn lievelingsdieren”, schrijft een jonge bezoeker dan weer. “Mijn zoon en ik hielden ervan om naar hen te kijken terwijl ze samen speelden. Ze waren zo voorzichtig met elkaar en de wederzijdse liefde was overduidelijk. Wanneer hun gebrul door de dierentuin echode, renden we er altijd meteen naartoe”, aldus nog een vader.

Bejaarde leeuwen

Hubert werd geboren in Lincoln Park Zoo in Chicago en Kalisa kwam uit Woodland Park Zoo in Seattle, waar de twee elkaar voor de eerste keer ontmoetten. Daarna werden ze allebei in 2014 overgeplaatst naar L.A. Zooen vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk. Leeuwen worden gemiddeld 17 jaar oud. Met hun 21 jaar waren Kalisa en Hubert dus al behoorlijk bejaard.