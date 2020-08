Schaars geklede vrouw gaat viraal tijdens betoging tegen mondmaskers: “Ik heb er toch een aan?” (video)

De ‘mondkapjesplicht’ zorgt in Nederland voor behoorlijk wat ophef. Zo kwam het in Rotterdam tot een demonstratie, waarbij een groep betogers uiteindelijk door de politie werd gevraagd om het gebied te verlaten óf een mondmasker op te zetten.

“Zo’n 60 demonstranten verzamelden zich op het Schouwburgplein. Er was een kort moment van grimmigheid, maar over het algemeen is het rustig verlopen”, laat de Nederlandse politie op hun website weten. Ook werd er niemand aangehouden. Dertig demonstranten ontvingen wel een proces verbaal.

Onderstaande vrouw, die tevens deel uitmaakte van de demonstratie, gaat momenteel rond op Twitter. “Ik heb toch mondkapjes op”, aldus de vrouw. Theoretisch gezien heeft ze een punt, maar over de manier waarop ze die draagt, spreken we ons niet uit…

Op de Lijnbaan in Rotterdam is zojuist een vrouw verschenen met enkel 3 mondkapjes op haar lichaam. De vrouw is door politie weggestuurd. pic.twitter.com/Jk9YZ6Wsk5 — Joey Bremer (@010fotograaf) August 5, 2020

Mondkapjes. Ik keur het goed. pic.twitter.com/qHdUGp3Ilw — Bob van Keulen (@BobHGL) August 5, 2020

