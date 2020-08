Ophef over massa strandtoeristen in Nederland: “Events mogen niet, maar dit wel?” (video)

En hier heeft Dinand Woesthoff een punt. Ik en vele collega’s in de entertainment en evenementen sector krijgen er langzamerhand een zonnesteek van. Fijne vakantie verder.....✌️🙏 Posted by Niek Boes on Monday, August 3, 2020

In een video betreurt de Nederlandse zanger Dinand Woesthoff dat er strenge regels gelden voor de eventsector, maar mensen blijkbaar massaal kunnen afzakken naar het strand. “Wat is dan nog het verschil met festivals?”, vraagt hij zich af.

In Nederland gelden momenteel vergelijkbare coronamaatregelen voor de eventsector als in België. Daar worden op evenementen 100 mensen binnen toegelaten en 250 buitenshuis. In België wordt dat aantal respectievelijk tot 100 en 200 beperkt. Toch liggen de stranden, bijvoorbeeld in Scheveningen, overvol. Begrijpelijk met dit warme weer, maar een bedenkelijk signaal naar de zwaar getroffen eventsector toe.

“Nog nooit meegemaakt”

De Nederlandse zanger Dinand Woesthoff (47), onder meer bekend van de voormalige rockband Kane, vindt het jammer dat er geen eerlijkere lijn getrokken wordt. “Het is hier al sinds vanmorgen een gekkenhuis. Ik woon hier al twintig jaar, maar dit heb ik hier nog nooit gezien. Ik weet dat het warm is, maar voor mensen uit de eventsector die met handen en voeten gebonden zijn, is dit wel een heel apart beeld. Waarom kan dit dan wel en is hier van handhaving geen sprake? Wat is dan nog het verschil met een theater, bioscoopzaal, festival, enzovoort? Ik denk dat we er gewoon mee moeten ophouden”, klinkt het.

Gemengde reacties

De video werd op Facebook gedeeld en lokte heel wat reacties uit. De meningen zijn verdeeld. “Ik vind het onverantwoord en totaal niet solidair naar de eventsector toe. Na een periode van samenhorigheid tijdens de piekperiode merk je bij het opstarten van de winkels en horeca, samen met het mooie weer, helaas ook dat mensen wat onverschilliger worden en hun eigen belang vooropstellen. We zijn (gelukkig) geen politiestaat, dus we kunnen niet helemaal voorkomen dat er drukke plekken ontstaan. De verantwoordelijkheid om er niet naartoe te gaan, ligt bij ons zelf. Drukke plekken organiseren vind ik daarom nog wel wat anders, maar ik begrijp de frustratie. Als je dit ziet, bedenk dan dat de meerderheid niet op dit strand zit”, en “Het verschil is dat er op het strand in principe genoeg ruimte is om afstand te houden. En als je goed kijkt, zie je dat dat ook gebeurt. We moeten helaas gewoon nog even geduld hebben voor we weer massaal concertzalen in kunnen en tot die tijd vooral creatieve ondernemende oplossingen bedenken en niet te zwartgallig doen”, klinkt het onder meer.