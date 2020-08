BIZAR. Zo had de begintune van Netflix bijna geklonken

Iedereen die in het bezit is van een Netflix-account en iedereen die weleens met het profiel van een ander naar de streamingdienst heeft gekeken, kent de begintune. Elke Netflix-serie en -film wordt voorafgegaan door een intense ‘TADUM’. Het is haast een voorbode voor plezier en roept spontaan goede gevoelens op.

Toch had het zo maar kunnen gebeuren dat dat muziekje iets helemaal anders was geweest: een mekkerende geit. Ja, dat hoor je goed. Nee, we maken geen grapje.

Trouwring

Het is de vice-president productinnovatie bij Netflix, Todd Yellin, die het bizarre weetje aan het licht bracht. Dat deed hij tijdens een aflevering van de podkast Twenty Thousand Hertz. “Zelf was ik wel fan van de mekkerende geit. Het was grappig, eigenzinnig en een originele versie van Leo de leeuw (waarmee hij verwijst naar de brullende leeuw aan het begin van elke MGM-film, red.)”, aldus Yellin. Toch werd er uiteindelijk gekozen voor de ‘TADUM’ en wel om twee redenen: enerzijds kwam die uit een enquête naar voren als de grote winnaar, anderzijds was het de favoriet van Yellins dochtertje. De tune is trouwens gebaseerd op het geluid van Yellin die met zijn trouwring op het nachtkastje klopt, mocht je dat graag willen weten.