Zesjarig meisje stikt bijna door mondmasker in kipnuggets

Mondmaskers zie je nu overal ter wereld, maar voor een 6-jarig meisje werd zo’n masker op het nippertje niet fataal. Zij stikte bijna in stukjes mondmasker die in haar kipnuggets zaten.

Aan Daily Mail vertelt de moeder van Maddie, Laura Arber, haar verhaal. Ze ging naar een McDonald’s in Aldershot, Hampshire om daar een maaltijd te kopen die ze later met drie van haar vier kinderen kon oppeuzelen. Ze pikte haar order op met als doel gezellig samen thuis te eten.

Vingers in de keel

Toen het gezin even later samen op de sofa zat, zag Laura plotseling dat haar 6-jarige dochtertje Maddie moeite had met eten en leek te stikken in iets. “Ze begon naar adem te happen, dus stopte ik mijn vingers in haar keel om eruit te halen wat daar vast zat. Toen zag ik blauwe stof. Ik had echt zoiets van: wat is dit in hemelsnaam?”

Het blauw bleken stukjes stof van een mondmasker te zijn. Toen Laura in de box keek, zag ze ook blauw uit in ieder geval één van de andere kipnuggets uit haar box van twintig stuks komen. “Het masker zat er echt ingekookt. Alsof het een stukje van de kip was.”

“Ze had wel dood kunnen zijn”

Laura sprak met het desbetreffende filiaal, dat haar vertelde dat de nuggets niet in het filiaal worden gemaakt. Dat maakt haar op zich niets uit: volgens de moeder heeft ze geen verontschuldigingen gekregen, wat haar enorm stoort. Ook was ze zeer geschokt dat het restaurant niet stopte met het serveren van de kipnuggets na haar melding. “Wat als ik niet in de kamer was geweest en mijn dochter was gestikt? Ze had wel dood kunnen zijn. Dit gaat om slechts enkele seconden!”

Volgens Daily Mail heeft een woordvoerder van McDonald’s ondertussen zijn excuses aangeboden voor het incident. “Voedselveiligheid is uitermate belangrijk voor ons en we hechten veel waarde aan kwaliteitscontrole, waarbij we strikte normen volgen om fouten te voorkomen. Toen wij dit verhaal hoorden via onze medewerkers, hebben we direct onze verontschuldigingen aangeboden, een vergoeding gegeven en we hebben de klant gevraagd het artikel aan ons terug te sturen, zodat we de zaak kunnen onderzoeken en de productreeks die het betreft uit de handel kunnen halen.”

Bron: Metro Nederland