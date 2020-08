Neil Young klaagt Trump aan voor gebruik van zijn muziek in herverkiezingscampagne

Neil Young is al een tijdje niet te spreken over het gebruik van zijn muziek tijdens campagnebijeenkomsten van de Amerikaanse president Donald Trump. Nu is de maat vol en dient de Canadees-Amerikaanse muzieklegende een klacht in.

Youngs songs “Rockin’ in the Free World” en “Devil’s Sidewalk” waren onlangs nog te horen tijdens een campagnebijeenkomst in Tulsa. De 74-jarige Young wil naar eigen zeggen niet dat zijn muziek gebruikt wordt als “themanummer voor een verdeeldheid zaaiende, on-Amerikaanse campagne van onwetendheid en haat”.

Young benadrukt dat hij het recht van Amerikanen op vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel voert en vindt dat iedereen vrij is om een kandidaat te kiezen waar hij of zij achter staat. Maar hij wil niet dat zijn muziek betrokken wordt bij campagnes en/of kandidaten waar hij niet achter staat.

De demarche van Young is opmerkelijk, temeer omdat de muzikant in 2016 nog zijn toestemming gaf voor het gebruik van zijn song ‘Rockin’ in the Free World’ in Trumps presidentscampagne. “Ik steun de campagne van Bernie Sanders, maar dat wil niet zeggen dat Trump mijn muziek niet mag gebruiken”, verklaarde hij toen nog. “Hij heeft een licentie voor het nummer en dus breng ik daar niets tegen in.” Kennelijk heeft de man nu zijn kar gekeerd.