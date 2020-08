Meer details over manier waarop Ilse Uyttersprot vermoord werd

Er zijn meer details bekendgemaakt over de manier waarop de moordenaar van Ilse Uyttersprot te werk ging. Zo lag de politica op het moment van de feiten in haar bed te slapen en kreeg de dader “een kortsluiting in zijn hoofd”.

Dinsdag raakte bekend dat oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot (53) vermoord was. Al snel bleek dat haar vriend Jurgen Demesmaeker (49) haar gedood had. Volgens het parket was hij maandagnacht blijven slapen en toen hij dinsdagochtend opstond, wandelde hij naar de berging, nam een hamer uit de gereedschapskist en sloeg hij haar ermee op het hoofd. Uyttersprot zou op slag dood geweest zijn. Daarna, rond 8 uur, gaf hij zich aan bij de politie en bekende hij de moord. Het moordwapen werd in het appartement teruggevonden.

Geen ruzie

Het parket zou uitgaan van moord met voorbedachten rade, maar Demesmaekers advocate Krist’l De Paepe is het daar niet meer eens. “Hij had niet de intentie of het plan om haar te vermoorden. Hij heeft er spijt van maar de stoppen zijn blijkbaar doorgeslagen. Een kortsluiting in zijn hoofd, noemt hij het zelf. Er was geen ruzie aan voorafgegaan. Er wordt gezegd dat zij hem wilde verlaten, maar volgens mijn cliënt is dit niet zo”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Depressief

Het precieze motief van de dader is nog niet bekend, al zat hij de laatste tijd slecht in zijn vel. “Hij weet het zelf niet. Hij heeft er geen verklaring voor. Hij had een depressieve dip, door corona en de lockdown. Het speelde in op zijn gemoed. De zaken gingen er ook slecht door. Ilse was bezorgd om hem en ze had een afspraak gemaakt bij de psychiater, waar ze toen samen naartoe zijn gegaan. Hij wou die dip ook uit zijn lijf. Maar tussen hem en Ilse ging het goed, hoor. Ze waren nog samen een paar dagen op reis geweest. Maar dat is nu allemaal voorbij. Hij is ogenschijnlijk kalm maar dat is omdat hij nog niet ten volle beseft wat er gebeurd is. Hij zegt wel dat zijn leven voorbij is. Hij wil de klok terugdraaien maar beseft dat dat niet meer kan. Ik vind dat hij zich moet laten behandelen”, klinkt het.