Zes op de tien horecabezoekers storen zich aan laksheid andere gasten

Maar liefst 59% van de Nederlandse horecabezoekers stoort zich aan andere gasten die zich net aan de coronamaatregelen houden. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl.

Van alle ondervraagden vindt 49% dat de coronamaatregelen in de horeca over het algemeen slecht worden nageleefd. Opvallend genoeg storen vooral jongeren (60%) en ouderen (66%) zich aan de – in hun ogen – losse(re) houding van andere horecabezoekers. Onder dertigers bedraagt dit percentage slechts 53%.

Verplicht reserveren

Naast de lakse houding van andere gasten is ook het verplichte reserveren voor veel horecabezoekers een bron van ergernis. Maar liefst de helft van de respondenten zegt hierdoor zelfs minder van zijn eten en/of drinken te genieten. In combinatie met de andere coronamaatregelen leidt dit er volgens 36% van de ondervraagden toe dat de prijs-kwaliteitsverhouding in de horeca momenteel ondermaats is.