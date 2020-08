Olympische zwemkampioene slaagt in zeer merkwaardige uitdaging: “Mijn beste lengte ooit” (video)

Meervoudig olympisch medaillewinnares Katie Ledecky heeft een knap kunstje uitgevoerd in het zwembad. Zonder verpinken zette ze een glas chocolademelk op haar hoofd en zwom zo naar de overkant. De zwemster morste geen druppel melk. “Een van de beste lengtes uit mijn carrière (open voor debat)”, grapte de Amerikaanse.

Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)

What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo

