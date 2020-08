Brussel zoekt 15 ambassadeurs om voedselverspilling thuis aan te pakken

De stad Brussel zoekt vijftien inwoners die het zal opleiden zodat ze thuis hun voedselverspilling drastisch kunnen verminderen. Zo zullen ze onder andere ontdekken waar in de koelkast ze bepaalde producten best bewaren en hoe ze elk jaar meer dan 400 euro kunnen besparen.

De stad Brussel wil iets doen aan de voedselverspilling in de stad en kijkt daarvoor ook naar de consumenten, want zij zijn de schakel in de voedselketen die het meeste eten laat verloren gaan. Leefmilieu Brussel start daarom de campagne Food Waste Mission Brussel (FoodWIN), waarin het op zoek gaat naar vijftien mensen die als ambassadeur de voedselverspilling in hun eigen huis willen bestrijden. In ruil krijgen de deelnemers heel wat handige tips waarmee ze veel voedsel en geld kunnen uitsparen.

Loick Bekaert van FoodWIN vzw legt uit: “Aangezien burgers het meest verspillen, zo’n 173 kg per jaar, hebben ze ook veel te winnen. Daarom zoeken we 15 gemotiveerde Brusselaars die willen bewijzen dat het anders kan. Zij worden opgeleid door voedingsexperten die hen de belangrijkste acties in de strijd tegen voedselverspilling aanleren zoals verspillingsvrij koken, optimaal bewaren, goed plannen, slim kopen…. Het kan hen heel wat opleveren: je kan als gezin tot €445.72 besparen per jaar, enkel en alleen door minder eten weg te gooien (Fusions).

Juiste plaats in de koelkast

Loick is vastberaden: “Met de campagne willen we laten zien dat wie de juiste kennis heeft in staat is om de hoeveelheid voedsel in zijn of haar vuilbak thuis drastisch te verminderen. Je kan voedsel bijvoorbeeld langer bewaren door het op de juiste plaats in je koelkast te leggen, want die is niet overal even koud. Het onderscheid kennen tussen de verschillende houdbaarheidsdata, of koken met de minder bekende delen van groenten die je anders zou weggooien zijn ook goede tips.”

Elke Brusselaar kan zich vóór 31/08 aanmelden om één van de 15 ambassadeurs te worden via www.foodwastemission.be