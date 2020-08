Audi onder vuur door “ongepaste” advertentie van meisje met banaan (foto)

De Duitse autofabrikant Audi heeft een advertentie offline gehaald nadat er heel wat kritiek op kwam. Sommigen vonden de reclame seksueel suggestief, terwijl anderen van mening waren dat er een onverantwoordelijke situatie in beeld werd gebracht.

Om hun nieuwe RS 4 Avant in de kijker te zetten, bedacht Audi een foto waarop een jong meisje dat een banaan eet met haar rug tegen de voorkant van de wagen staat, vergezeld van het bijschrift: “Laat je hart sneller kloppen, in elk aspect”. De auto wordt voorgesteld als een familiewagen met een noodremsysteem, maar niet iedereen vond de reclamecampagne even geslaagd.

Mannelijke lust

Zo vonden sommigen het meisje met de banaan seksueel suggestief. “Komaan, de banaan, de pose en de rode kleur zijn enorm suggestief. Dit zijn symbolen van mannelijke lust”, klonk het onder meer. Al waren er ook heel wat mensen die dergelijke denkwijze net ongepast vonden. “Sommige mensen die zo denken hebben een erg zieke geest en hebben nood aan therapie”.

Gevaarlijk

Anderen hadden bedenkingen bij de boodschap die Audi meegeeft door het meisje vlak voor de auto te zetten, daar waar de bestuurder haar niet zou kunnen zien. “Toen ik de foto van het meisje zag, keerde mijn maag om. Ik heb mijn kinderen er altijd op gehamerd om NOOIT voor of achter een auto te gaan staan omdat ze dan niet opgemerkt kunnen worden. Hebben er geen ouders/moeders meegewerkt aan dit ontwerp?”, luidde het.

Excuses

Door de ophef besloot Audi maandag om de campagne offline te halen. “We hebben de commotie gevolgd, maar laat ons duidelijk zijn: wij zorgen voor kinderen. De Audi RS 4 is een familiewagen met meer dan dertig rijhulpsystemen, waaronder een noodremsysteem. Dat is waarom we verschillende familieleden in de campagne afbeeldden. We hoopten dat we de boodschap konden overbrengen door te tonen dat zelfs de zwakste verkeersdeelnemers op de RS technologie kunnen rekenen. Dat was fout! Audi had nooit de bedoeling om iemands gevoelens te kwetsen. Onze oprechte excuses voor dit ongevoelig beeld en we verzekeren dat het niet meer gebruikt zal worden”, klinkt het op Twitter.