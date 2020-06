Het vernieuwde Z33 ( oftewel Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur) in Hasselt was helemaal klaar voor zijn feestelijke heropening op zaterdag 14 maart. Het feest mocht niet doorgaan, maar intussen is het museum wél weer open: in het vernieuwde tentoonstellingsgebouw bezoek je – weliswaar enkel op afspraak – niet minder dan drie expo’s. De kunstinstallaties verkennen de mogelijkheden van het indrukwekkende nieuwe gebouw en de betekenis van vrije tijd in de huidige wereld, en daarnaast maakt het museum plaats voor het werk van zeven recent afgestudeerde kunstenaars.

