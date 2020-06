Hond wordt vastgebonden en achtergelaten in de brandende zon

In Nederland is onlangs een hond teruggevonden die was vastgebonden aan een paal. Wie het arme dier daar voor dood achterliet in de brandende zon, is nog niet geweten. De politie is op zoek naar de dader nadat de dierenambulance aangifte deed.

Het gaat om een grijze mastiff die al enkele uren stond te lijden onder de brandende zon. De hond werd gevonden in Alverna, in het oosten van het land en niet ver van de Duitse grens. Het dier had een brede bruine halsband om en was vastgebonden aan een houten paaltje met prikkeldraad.

Adoptie

“De hond is naar een veilige plek gebracht waar hij kan bij komen”, schrijft de dierenambulance op Facebook. De mastiff wordt voorlopig opgevangen en verzorgd in een asiel. “Hij zal na een wettelijke bewaarperiode eventueel vrijkomen voor adoptie”, zo verduidelijkt de dierenambulance.