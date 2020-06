Kleuterscholen en deel middelbaar onderwijs openen vandaag de deuren: “Het blijft een puzzel”

Vandaag gaan de kleuterscholen voor het eerst weer open sinds de start van de coronacrisis. In het secundair maken het 2de en 4de jaar een doorstart. “Het blijft een grote puzzel om te leggen”, zeggen zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! Gemeenschapsonderwijs.

Zijn de scholen klaar voor de gedeeltelijke heropstart? “We zien een gemengd beeld”, zegt directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve. “We hebben het natuurlijk over 2.400 scholen. Maar al bij al kunnen we stellen dat die er redelijk klaar voor zijn.”

School zelf heeft het laatste woord

Scholen moeten zelf bekijken wat haalbaar is om de veiligheid te garanderen voor de leerkrachten, leerlingen en ouders. “Wij hebben de scholen ook actief opgeroepen om die vrijheid te nemen, onder meer omwille van de late besluitvorming (de aanpassingen werden pas woensdagavond bekendgemaakt nvdr.) en om goed te communiceren naar de ouders.”

Een aantal van de katholieke scholen heeft dan ook besloten om vandaag de doorstart nog niet te maken, omdat ze meer tijd nodig hebben om de veiligheid te garanderen. “Je moet het georganiseerd krijgen”, zegt Boeve daarover. Zo is het niet eenvoudig om de verschillende klassen en leerjaren op verschillende momenten op de speelplaats te krijgen. “Die bubbels op de speelplaats zijn een enorme puzzel, net als het naar het toilet gaan en de handen wassen”, zegt Boeve.

Drukte aan de schoolpoort

Ook het regelen van de trafiek aan de schoolpoort, niet iedereen mag op hetzelfde moment naar de klas, is volgens Boeve soms bijzonder ingewikkeld. Een ander punt waar scholen mee af te rekenen hadden, is de onbeschikbaarheid van personeelsleden die tot de risicogroepen behoren.

Eenzelfde geluid bij het gemeenschapsonderwijs GO! . Heel wat basisscholen hebben er de voorbije dagen bekeken op welke manier ze zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen laten komen. Die organisatie vraagt tijd en overleg, waardoor niet overal kleuters vanaf vandaag al naar school kunnen gaan, luidt het. Scholen vullen die heropstart op verschillende manieren in, naargelang de infrastructuur en de ruimte die ze ter beschikking hebben om bubbels te scheiden.

“Onze directies en leerkrachten zien hun leerlingen graag terugkeren”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Maar er moeten nog heel wat veiligheidsmaatregelen genomen worden, waardoor het voor de scholen een hele puzzel blijft. We hebben in ieder geval respect voor alle inspanningen die onze schoolteams de voorbije weken al gedaan hebben, en vinden het positief dat meer leerlingen de komende weken weer naar school zullen kunnen komen. Zowel voor het leren als voor hun welbevinden.”

67% van de kleuterscholen start vandaag op

Uit een peiling van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) die werd ingevuld door 482 directies in het lager onderwijs, blijkt dat 66,7% van de kleuterscholen effectief vandaag van start gaat. Voor 8,4% wordt dat 5 juni en 10,7% 8 juni. Ook op 3 en 4 juni wordt er hier en daar opgestart. Geen enkele kleuterschool start helemaal niet op, zegt de VLVO.

In het kleuteronderwijs hoeven de leerkrachten vanaf vandaag geen masker te dragen in contact met de kinderen. Als ze in contact komen met de ouders, wordt dat wel aanbevolen. De klas wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. Het respecteren van de veiligheidsafstand is niet vereist.

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs kunnen vanaf dinsdag het 2de en 4de jaar twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog uitgenodigd worden, met een minimum van een dag. Het 6de middelbaar mocht eerder al opstarten. In het secundair blijft de norm van 4 vierkante meter gelden. Contactbubbels tellen maximaal 14 leerlingen. Leerlingen krijgen de aanbeveling om een mondmasker te dragen.

Lager onderwijs

In het lager onderwijs zijn vanaf 8 juni weer alle leerjaren welkom, met de mogelijkheid van een test op 5 juni. De verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien wordt er losgelaten. Elke klas wordt dus een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden. De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen, maar voor de leerkrachten wordt dat wel aangeraden als de afstand niet kan worden gegarandeerd.