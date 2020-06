Hond is te enthousiast om naar buiten te gaan en komt vast te zitten in… kattenluik (foto’s)

We staan allemaal te popelen om terug naar buiten te mogen op dit moment, maar deze viervoeter uit Groot-Brittannië was toch net iets té enthousiast. En dat leverde dit hilarische tafereel op.

Jock wou dolgraag naar buiten, maar kwam vast te zitten in het kattenluik van zijn huisgenoot. Hij kon zichzelf wel nog loswrikken en naar buiten lopen, maar het kwaad was al geschied: het luik bleef rond zijn nek zitten. De Staffordshire Bull Terrier had compleet onderschat hoe groot hij was.

Zijn baasjes, die zich ondertussen toch wat zorgen begonnen te maken, beslisten om de brandweer te bellen. Die kon Jock gelukkig snel uit zijn benarde positie bevrijden.