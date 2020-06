Zo zorg je ervoor dat je er goed uitziet tijdens het videochatten

Een belletje voor je werk of een online aperitief met de familie of vrienden: tegenwoordig komt er meestal ook een camera aan te pas. Wordt je af en toe verrast door een plotse oproep om te videochatten? Dankzij deze tips maak je jezelf in een, twee, drie cameraproof.

Doordat we het grootste deel van onze dagen gewoon thuis doorbrengen, zijn zowel onze omgeving als wijzelf niet altijd voorbereid op een videochat. Voortaan los je dat probleem in fracties van een seconde op met deze drie tips.

1. In de spotlights

Zorg er eerst en vooral voor dat het licht niet achter je, maar wel voor je invalt. Zit bijvoorbeeld met je scherm voor het raam, zo verblindt het daglicht je camera niet. Bevindt je je in een nogal donkere kamer? Gebruik dan wat extra licht: een wit licht of een wit scherm zal je het best helpen in deze situatie. Op die manier moeten je gesprekspartners niet voortdurend naar hun scherm turen om een gezichtsuitdrukking te kunnen herkennen.

2. Selectieve schoonmaak

Een rommelige achtergrond kan je kijkers afleiden en je het schaamrood op de wangen bezorgen. Het is dus geen slecht idee om die twintig planten, dat kinderspeelgoed of je vuile was heel even uit beeld te schuiven.

3. Torentje naar het oogcontact

Plaats je camera op ooghoogte. Hiervoor kun je een toren aan boeken bouwen om je laptop of ander toestel hoger te plaatsen. Kijk daarbij of er genoeg ruimte overblijft tussen het einde van je kapsel en en de bovenkant van het kader. Wees vooral niet bang om in de camera te kijken en vergeet die norse blik niet van je gezicht te vegen wanneer je opneemt. Smile!